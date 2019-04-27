NASA "затопило" воздух на МКС спиртом

Российские космонавты могли получить серьезные ожоги органов, если NASA не устранит нарушение - результат стыковки с Dragon-2.

После присоединения космического корабля Dragon-2 от SpaceX на МКС, в ее атмосфере были обнаружены пары изопропилового спирта. Концентрация составляла 6 мг на кубический метр.

«Да, насколько я знаю, из-за этого корабля произошел выброс в атмосферу МКС паров изопропилового спирта. Конечно, все замечания выданы, вопросы заданы», — сказал начальник Центра подготовки космонавтов, Герой России Павел Власов.

Отметим, что пары изопропилового спирта могут нанести значительный вред здоровью вплоть до летального исхода. В подобных количественных диапазонах вряд ли возможна смерть, однако серьезное отправление, близкое к коматозному состоянию, космонавты вполне могли получить. Поэтому обращение Власова к NASA более чем аргументировано.

Эксперты, прокомментировавшие данную ситуацию склоняется к двум вариантам – умышленная попытка отравление, что маловероятно, однако версия имеет место быть; или банальная неосторожность. Последняя версия говорит о халатности американских партнеров и об их непрофессионализме, ведь станция является международной и подобные оплошности могут привести к непредсказуемым последствиям.