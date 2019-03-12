Гнев опасен для жизни пожилых людей – Ученые

Сегодня, 18:46 \\ Наука

Эмоциональное состояние может влиять на здоровье, провоцируя рак, артрит и сердечно-сосудистые заболевания.

Исследовательская группа из Университета Конкордии выявила связь гнева и печали с иммунной реакцией организма на угрозы. Как выяснилось, чувство гнева способствует развитию хронических заболеваний в пожилом возрасте.

В ходе исследования ученые проанализировали данные 226 пожилых людей возрастом от 59 до 93 лет. В течение семи дней добровольцы заполняли короткие анкеты, описывая моменты злости или грусти. Авторы также измерили уровень лейкоцитов в крови испытуемых и опросили их на предмет наличия хронических заболеваний.

Как выяснилось, ощущение гнева вызывало снижение уровня лейкоцитов в крови, а люди, склонные к чувству гнева, чаще страдали хроническими заболеваниями. В то же время, иммунитет пациентов в моменты печали работал эффективней.

По мнению авторов исследования, такая реакция вызвана защитным механизмом, который активируется в пожилом возрасте. Печаль позволяет высвободить негативные эмоции, которые порождают стресс и угнетают организм, а гнев мешает их выходу. Психологи уверены, что управление эмоциональным состоянием поможет увеличить продолжительность жизни.

Поделиться новостью:
Автор - Сергей Ковалев
Главное за неделю

Медики: высокие дозы витамина D снижают смертность от рака желудка

В исследовании приняли участие 139 пациентов. Они принимали витамин D в течение 22,9...

Иммунный фермент защитит от диабета второго типа

Фермент регуляторных Т-лимфоцитов успокаивает клетки, которые реагируют на лишний вес и...

Медики рассказали, почему лук надо заменить крапивой

Сделать это целесообразно по экономическим причинам с учётом пользы растений.

Земля расколется надвое. Чем грозит аномалия у берегов Португалии?

Рядом с европейской страной учёные заметили признаки глобальной катастрофы.

Чёрный или все-таки зелёный? Диетологи выяснили, от какого чая стоит отказаться

Напиток помогает взбодрить организм человека, однако также обладает возбуждающим...

Палочки для еды помогут сохранить стройную фигуру

Диетологи назвали альтернативный способ похудения без особого труда.

Смартфон Realme X попал на видео

Новинка от дочернего бренда OPPO попала в видео-обзор на YouTube.

Пророчество Ванги о страшной болезни: Ясновидящая предсказала эпидемию вируса «мгновенной старости» к 2088 году

Молодые люди за пару секунд превратятся в дряхлых стариков, но учёным в итоге удастся...

Проверены временем: Эксперт назвал лучших производителей жёстких дисков

Подобрать вариант поможет список, в который вошли лучшие жесткие диски от продвинутых...

Составлен ТОП-5 самых ожидаемых игр современности

Новинки, и продолжения известных серий, которые игроки готовы приобрести до релиза.

Майя предвидели опасность Нибиру и ушли вглубь планеты: Учёные нашли подземный ход, оставленный древней цивилизацией

Древние люди могли обнаружить существование жизни внутри Земли. Они пошли на разведку....

Кратковременный успех? Взлёт Huawei обернётся сокрушительным падением - аналитики

Huawei активно заполняет рынок и поворачивает его в свою сторону, снося любых конкурентов...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ