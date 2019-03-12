Гнев опасен для жизни пожилых людей – Ученые

Эмоциональное состояние может влиять на здоровье, провоцируя рак, артрит и сердечно-сосудистые заболевания.

Исследовательская группа из Университета Конкордии выявила связь гнева и печали с иммунной реакцией организма на угрозы. Как выяснилось, чувство гнева способствует развитию хронических заболеваний в пожилом возрасте.

В ходе исследования ученые проанализировали данные 226 пожилых людей возрастом от 59 до 93 лет. В течение семи дней добровольцы заполняли короткие анкеты, описывая моменты злости или грусти. Авторы также измерили уровень лейкоцитов в крови испытуемых и опросили их на предмет наличия хронических заболеваний.

Как выяснилось, ощущение гнева вызывало снижение уровня лейкоцитов в крови, а люди, склонные к чувству гнева, чаще страдали хроническими заболеваниями. В то же время, иммунитет пациентов в моменты печали работал эффективней.

По мнению авторов исследования, такая реакция вызвана защитным механизмом, который активируется в пожилом возрасте. Печаль позволяет высвободить негативные эмоции, которые порождают стресс и угнетают организм, а гнев мешает их выходу. Психологи уверены, что управление эмоциональным состоянием поможет увеличить продолжительность жизни.