Бактериофаги впервые использовались для лечения пациента

Это удалось сделать американским и британским врачам, которые впервые задействовали бактериофаги в борьбе с микобактерией, устойчивой к антибиотикам.

15-летняя девочка из Британии страдала от муковисцидоза – смертельное заболевание, поражающее дыхательные органы и железы внешней секреции. Назначенные лекарства не оказывали должной помощи и бактерии дальше уничтожали организм. Тогда специалисты приняли решение прибегнуть к лечению с помощью вируса-мутанта, который разрушает бактериальные клетки. В итоге девушка стала первой в мире пациенткой, которую вылечили с использованием генетически преобразованных бактериофагов.

Эксперимент прошел успешно благодаря профессору Грэму Хэтфулу из университета Питтсбурга, который приложил все усилия с его коллегами для проведения столь сложного лечения. Ученые подобрали вирусы, показавшие выраженный эффект против микобактерий, а позже модифицировали ДНК вируса для еще большей эффективности.

Отмечается, что побочных эффектов от нового лечения не выявилось. Спустя девять дней девочку отправили домой, где продолжилось ее лечение бактериофагами. Через шесть месяцев работа поврежденных органов стала улучшаться.