Бактериофаги впервые использовались для лечения пациента

Сегодня, 21:52 \\ Наука

Это удалось сделать американским и британским врачам, которые впервые задействовали бактериофаги в борьбе с микобактерией, устойчивой к антибиотикам.

15-летняя девочка из Британии страдала от муковисцидоза – смертельное заболевание, поражающее дыхательные органы и железы внешней секреции. Назначенные лекарства не оказывали должной помощи и бактерии дальше уничтожали организм. Тогда специалисты приняли решение прибегнуть к лечению с помощью вируса-мутанта, который разрушает бактериальные клетки. В итоге девушка стала первой в мире пациенткой, которую вылечили с использованием генетически преобразованных бактериофагов.

Эксперимент прошел успешно благодаря профессору Грэму Хэтфулу из университета Питтсбурга, который приложил все усилия с его коллегами для проведения столь сложного лечения. Ученые подобрали вирусы, показавшие выраженный эффект против микобактерий, а позже модифицировали ДНК вируса для еще большей эффективности.

Отмечается, что побочных эффектов от нового лечения не выявилось. Спустя девять дней девочку отправили домой, где продолжилось ее лечение бактериофагами. Через шесть месяцев работа поврежденных органов стала улучшаться.

Поделиться новостью:
Автор - София Королева
Главное за неделю

Иммунный фермент защитит от диабета второго типа

Фермент регуляторных Т-лимфоцитов успокаивает клетки, которые реагируют на лишний вес и...

Палочки для еды помогут сохранить стройную фигуру

Диетологи назвали альтернативный способ похудения без особого труда.

К вымиранию динозавров привел взрыв сверхновой – Учёные

Современные находки ставят под сомнение теорию о метеорите, уничтожившем динозавров. По...

Медики рассказали, почему лук надо заменить крапивой

Сделать это целесообразно по экономическим причинам с учётом пользы растений.

Чёрный или все-таки зелёный? Диетологи выяснили, от какого чая стоит отказаться

Напиток помогает взбодрить организм человека, однако также обладает возбуждающим...

Пророчество Ванги о страшной болезни: Ясновидящая предсказала эпидемию вируса «мгновенной старости» к 2088 году

Молодые люди за пару секунд превратятся в дряхлых стариков, но учёным в итоге удастся...

Проверены временем: Эксперт назвал лучших производителей жёстких дисков

Подобрать вариант поможет список, в который вошли лучшие жесткие диски от продвинутых...

Составлен ТОП-5 самых ожидаемых игр современности

Новинки, и продолжения известных серий, которые игроки готовы приобрести до релиза.

Майя предвидели опасность Нибиру и ушли вглубь планеты: Учёные нашли подземный ход, оставленный древней цивилизацией

Древние люди могли обнаружить существование жизни внутри Земли. Они пошли на разведку....

Кратковременный успех? Взлёт Huawei обернётся сокрушительным падением - аналитики

Huawei активно заполняет рынок и поворачивает его в свою сторону, снося любых конкурентов...

Камеры смартфонов Samsung получат 64-мегапиксельные сенсоры

Датчик изображения ISOCELL Bright GW1 поднимет светочувствительность мобильных камер на...

5 кило за неделю: Яичная диета и никакой голодовки

Похудеть, а заодно снизить риск развития диабета очень просто. Помогут яйца и грейпфрут.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ