NASA не может составить смету полета. Примерные сроки возвращения человеку на Луну будут известны позже.

В мае вице-президент NASA объявил о подготовке лунной экспедиции. Как сообщалось, до 2024 человек снова попадет на Луну. Инициатива исходила от президента США Дональда Трампа. Согласно первоначальному плану, в апреле Конгресс должен был получить смету предстоящего полета, но этого не случилось.

Вчера правительственный комитет по науке провел внеочередное заседание, темой которого было обсуждение лунной программы. По мнению представителя комиссии Кендры Хорн, отсутствие детального плана мешает началу исследований.

По словам вице-президента NASA Уильяма Герстенмайера, отсрочка позволит избежать возможных проблем при планировании. Можно утверждать, что отправка людей на Луну в 2024 году откладывается, а новые сроки будут озвучены до конца мая.

Тем временем, лунная программа Китая, утвержденная в 2004 году, выполняется по графику. Так, в этом году аппарат Чаньэ-6 совершит забор образцов лунного грунта.