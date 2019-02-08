Вымирание жителей Южной Африки 8000 лет назад поможет победить глобальное потепление – учёные

Сегодня, 20:08 \\ Наука

Культурные практики помогли американцам спасти свои племена от полноценного уничтожения.

Резкое изменение климата, произошедшее от 8 до 6 тысяч лет назад привело к глобальному сокращению численности населения ранней Южной Америки. Работающие в данной местности учёные выяснили, как именно и по каким причинам жители Южной Америки покинули свои населенные пункты. Таким образом, исследователи связали точки между разнородными записями, которые охватывают Северные Анды через Амазонку и южную часть Патагонии.

Ведущий автор и доктор Филип Ририс заявил, что вымирание жителей Южной Африки 8000 лет назад поможет победить глобальное потепление 21 века. По его словам, непредсказуемые уровни осадков, особенно в тропиках, оказывали негативное влияние на доколумбовое население. Это произошло около 6 тысяч лет назад, после чего восстановление народа стало очевидным. Они занимались культурными практиками, связанными с управлением тропическими растениями и ранним выращиванием сельскохозяйственных культур.

Так были выведены новые привычки, позволяющие менять не только ландшафт и климат, но и экспериментировать с различными домашними растениями. Именно эта система позволила коренным народам Южной Америки процветать до и после среднего голоцена. Они своевременно отказались от ряда определенных регионов, а быстрая адаптация к новым обстоятельствам, поспособствовала изучению альтернативных стратегий и форм жизнеобеспечения.

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Автор - Юлия Брик
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