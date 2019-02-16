Химики создали сверхпрочную стену из графеновых кирпичей

Химики из Китая спрессовали графеновый аэрогель и получили крипичи. Из них получилось создать сверхпрочную стену, которая способна выдержать сжимающее давление величиной в 47 мегапаскалей. Результатами исследовательских работ ученые поделились в издании Advanced Functional Materials.

Еще в 2012 году ученые получить путем синтеза графеновый аэрогель. Специалисты из Китая под руководством Лянти Цюй из Пекинского технологического института смогли расширить область применения данного вещества. Сначала оксид графена смешивали с водой. Затем его восстановили, образовав гель с пузырьками микроразмеров. На заключительном этапе материал заморозили, а потом расплавили. В итоге полученные кирпичи прессовали друг с другом. Капиллярные силы позволяли скреплять материал достаточно прочно.

Ученые создали из графеновых кирпичей стену, которая оказалась сверхпрочной. Она выдерживала сжимающее давление, которое равнялось 47 мегапаскалей. Показатель величины упругости превысил 97%. Графеновая стена устойчива к температурам до 750 градусов Цельсия.

Химики, которые создали сверхпрочные графеновые кирпичи, утверждают, что из данного материала можно возводить крупнейшие сооружения, которые будут устойчивы к термическому, механическому и химическому воздействию.