«Жаворонки» чаще и лучше «сов» занимаются сексом - исследование

Аналитическое издание One Pole провело собственное расследование, в котором определились особенности каждого из хронотипов во время секса.

В ходе исследования проводился опрос с подробным изучением поведения «жаворонков» и «сов». В частности, затрагивалась тема интимной жизни. «Жаворонки» спят по 6-9 часов в сутки и просыпаются позже, чем «совы», из-за этого времени у них хватает на полноценную работу и развлечения, после чего всё равно полны энергии для интимной близости. Отдача к трудовой деятельности тоже выше. Хронотип позволил определить, что «жаворонки» также чаще и лучше занимаются сексом, чем «совы».

По данным исследователей, в среднем этот показатель на 20-25% превышает значение коллег. Всего же за неделю у «сов» бывает 2-3 половых акта, когда у «жаворонков» доходит до 5. Активность во время секса прямо пропорциональна частоте половых актов. Ещё одним интересным фактов оказалось то, что любители поспать дольше гораздо ленивее «жаворонков», спорт и физические упражнения в целом тоже не так сильно свойственны «совам», из-за чего возникают проблемы со здоровьем в дальнейшем.