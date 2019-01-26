Земля расколется надвое. Чем грозит аномалия у берегов Португалии?

Рядом с европейской страной учёные заметили признаки глобальной катастрофы.

Геологи считают, что у берегов Португалии образуется трещина в литосферных плитах. В случае продолжения процесса Земля, вероятно, расколется надвое и наступит конец света. Чем грозит аномалия, объясняют эксперты. Представим, что глобальная катастрофа действительно произошла и нужно определить, выживет ли человечество в таких условиях. Теоретически, при расколе Земли надвое она станет легче, следовательно, не сможет удерживать атмосферу. У половины планеты исчезнут полюса в том виде, которые известны современной науке. Часть Земли лишится Луны, угол её наклона станет нестабильным, а это чревато большими температурными перепадами.

Для нормального существования Земле необходимо горячее ядро для внутреннего подогрева. В случае раскола у половины планеты оно остынет. Железное ядро способствует созданию нормального магнитного поля, которое защищает от космического излучения. Более того, планета должна иметь шарообразную форму для лучшего вращения, обтекаемости, распределения ресурсов. Исходя из этого, можно сделать вывод, что жизнь на Земле в случае раскола станет невозможной и человечество погибнет.

Не исключено, на планете продолжат существовать лишь примитивные биологические виды, например, мхи, лишайники и микроорганизмы. Стоит отметить, Земле не даст расколоться всемирное тяготение, поэтому размышляя о подобной проблеме, стоит говорить не о планете в целом, а о материках. Континенты действительно склонны расслаиваться и воссоединяться.

Геологи говорят, что сотни миллионов лет назад на Земле находился единый материк – Пангея. Он простирался от северного полюса к южному. В результате раскола тектонических плит огромный континент распался и образовались горные системы. Затем возникли различные материки, изображенные на современных географических картах.