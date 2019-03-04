Мусорные пакеты можно использовать вторично! Учёные создали переработанный пластик

Сегодня, 15:48 \\ Наука

Открытие может помочь человечеству перерабатывать более 30% пластмассы, не оставляя лишнего мусора.

Накануне исследователи создали переработанный пластик, который сравнили с игровым набором Lego. По их словам, такой пластик можно разбирать на молекулярном уровне на составные части, а затем собирать в другую форму, придавая изделию новую текстуру и цвет.

Многие пластмассы содержат в себе ряд добавок в виде красителей и наполнителей, по этой причине они не могут быть переработаны без потери качества. Только 20-30% от всей пластмассы перерабатывается, остальное отправляется на специальные заводы или свалки. Разлагается такой материал веками.

Команда учёных из Национальной лаборатории Лоуренса Беркли долгие годы пыталась внести свой вклад в улучшение экологии Земли. Но лишь недавно смогла смело заявить о том, что мусорные пакеты можно будет использовать вторично. Новый материал, получил название поли или PDK.

Все пластмассы (бутылки с водой, автомобильные детали, мусорные пакеты) состоят из больших молекул. По мнению исследователей, необходимо убрать из состава пластмассы химические вещества, делающие пластик жестким или гибким. Главная цель учёных заключается в предотвращении попадания пластмассы со свалок в океаны. Их технология повторного использования пластмасс заключается в извлечении материала и его погружения его погружения в сильно кислый раствор. Кислота способствует разрушению связи между мономерами и их отделению от химических добавок, которые придают пластику внешний вид.

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Автор - Юлия Брик
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