Затяжная депрессия ведёт к тяжёлым заболеваниям кишечника

Сегодня, 12:45 \\ Наука

В кишечнике производится до 90% серотина. Отсутствие гормона ведёт к замедлению работы органа.

Учёным удалось доказать существование связи между депрессией и проблемами с ЖКТ. Последние исследования подтвердили, что затяжная депрессия ведёт к тяжёлым болезням кишечника: энтерит, диарея, болезнь Крона.

Про существующую связь рассказали учёные из Ирвинговского медицинского центра Колумбийского университета. Согласно имеющимся данным, к заболеваниям кишечника ведёт низкий уровень серотонина. Также было доказано, что появление в организме кишечных бактерий способствует возникновению депрессии.

Исследователи предполагают, что до 90% серотина, который отвечает за хорошее настроение, производят кишечные нейроны. Более того, учёные отметили статистику: чаще всего о желудочно-кишечных расстройствах сообщают пациенты с депрессией. 

Для того, чтобы детально изучить связь, исследователи проводили эксперименты на грызунах при помощи генетической мутации: «новые» животные были помещены в состояние депрессии. Нехватка серотина приводит к замедлению движения содержимого через кишечник. В основном это вело к такому недомоганию, как запор.

Другой стороной данного исследования стало то, что новое лечение депрессии, которое было разработано учёными, стало эффективным методом борьбы с кишечными заболеваниями. Препарат содержит молекулу 5-HTP, которая при попадании в организм превращается в серотонин.

Исследователи думают, насколько эффективен новый состав 5-HTP и нет ли побочных эффектов. Пока говорить о применении препарата на людях не приходится, но в дальнейшем, предполагают учёные, на этом открытии будет основано клинической лечение как заболеваний ЖКТ, так и депрессии.

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Автор - Дмитрий Мелешенский
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