Ученые нашли связь между аутизмом и загрязнением воздуха

Несколько групп ученых из разных стран мира пришли к одинаковым выводам. Они нашли связь между риском развития аутизма и загрязнением воздуха. Чем больше твердых частиц в воздухе, тем выше вероятность того, что у ребенка появится расстройство аутистического спектра.

Ученые из Канады, начиная с 2009 года на протяжении пяти лет, наблюдали за более 100 тыс. женщин в период беременности. При этом производился регулярный анализ воздуха в месте их пребывания. В итоге выяснилось, что в местах, где выше концентрация выхлопных газов, случаи аутизма у детей значительно выше. Результаты своих научных изысканий специалисты опубликовали в издании JAMA Pediatrics.

Датские ученые пришли к аналогичному выводу. Они вели наблюдение более чем за 15 тыс. новорожденных, которые появились на свет в стране в период с 1989 по 2013 годы. Специалисты выявили четкую взаимосвязь между нахождением малышей в первые месяцы жизни в районах с той или иной степенью загрязненности воздуха. Статья об этом напечатана в Environmental Epidemiology.

Другая международная группа исследователей наблюдала за детьми, которые живут в Шанхае, на протяжении девяти лет. Результаты оказались неутешительны. Ученые установили, что загрязнение воздуха увеличивает на 78% вероятность развития аутизма.

Между тем, ВОЗ обнародовал данные, согласно которым 93% детей по всему миру, возраст которых не превышает 15 лет, подвергаются воздействию находящихся в воздухе твердых частиц.