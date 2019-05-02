Учёные: Миллиону видов растений и животных грозит гибель

Сегодня, 04:40 \\ Наука

За всю историю человечества природа еще не была так близка к уничтожению, как сейчас. Из восьми миллионов видов растений и животных, обитающих на Земле, вымирание грозит почти миллиону из них. Причиной этому служит деятельность людей.

 

6 мая в Париже состоялось презентация доклада, написанного и опубликованного Межправительственной группой экспертов по биоразнообразию и экосистемным услугам (IPBES) при ООН после трёхлетнего исследования 145 ученых из 50 стран мира.

Авторы доклада утверждают, что темпы исчезновения видов животных и растений ускоряются. Деятельность людей ведет к гибели видов живых существ в сотни раз сильнее, чем за последние 10 млн лет. Основными причинами этого являются растущие потребности людей в еде и энергоресурсах. Как выяснили в IPBES – за последние сто лет, число растений и животных сократилось на 20% в большинстве регионов.

Негативный эффект на биоразнообразие в большей мере оказывают: загрязнение окружающей среды, изменение климата, эксплуатация ресурсов суши, моря и биологических организмов. Также, губительное влияние оказывают инвазивные виды, уничтожающие другие виды, путем попадания в благоприятную среду, благодаря деятельности человека. К такому выводу пришел Профессор Университетского колледжа Лондона Тим Блэкберн. Исследовав данные Красной книги МСОП, он и команда соавторов-экологов обнаружили, что вымирание видов происходит по вине распространения и захвата ареалов инвазивными видами.

Исходя из данных доклада, сегодня природная среда считается непригодной для выживания полумиллиона наземных видов. Ситуация в океанах мало чем отличается. Эксперты предвещают вероятную гибель многих живых существ в ближайшие десятки лет.

Некоторые ученные считают, что природа находится в середине шестого по счету в истории Земли массового вымирания видов. В этот раз процесс вызван благодаря действиям человека. Если не приложить усилия, многие экосистемы станут менее разнообразными. Специалисты прогнозируют исчезновение до 30-40% видов растений и животных, обосновывая это их неспособностью приспособиться к быстрым изменениям окружающей среды.

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