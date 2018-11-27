Учёные объяснили, почему биологическое разнообразие важно для человечества

Сегодня, 20:17 \\ Наука

Люди уничтожают природу, но скоро она даст сдачи и тогда обидчикам не поздоровится.

 

В докладе ООН сказано, что 1 млн видов живых существ на Земле находятся на грани исчезновения. В случае равнодушного отношения людей к данному факту наступит глобальная катастрофа. Учёные объяснили, что природа необходима для существования человечества, без неё люди вымрут, подобно динозаврам. Экологи рассказали, почему биологическое разнообразие важно для нас и дали несколько рекомендаций по исправлению ситуации. Соавтор доклада ООН из Университета Британской Колумбии Кай Чан заявил, всю пищу люди получают из природы.

При исчезновении биологического разнообразия человечество ожидает мучительный голод. Под большой угрозой находятся пчёлы, поскольку фермеры обрабатывают свои поля веществами, уничтожающими вредителей, а вместе с ними погибают и полезные насекомые. Не в лучшем положении находятся и лошади. Из-за одомашнивания коней они начали активно вымирать. В настоящее время лошади живут исключительно благодаря человеку. С развитием технологий люди гораздо реже стали использовать данных животных, поэтому они тоже находятся на грани исчезновения в грядущем могут погибнуть.

Стоит напомнить, порядка 70% лекарств содержат натуральные компоненты. В случае уничтожения биологического разнообразия люди начнут погибать от опасных болезней по причине отсутствия медицинских препаратов. Нанесение вреда океанам и лесам плохо отражается на человечестве, поскольку ухудшает экологическую ситуацию на Земле. Как правило, люди не видят связи между собой и биологическим разнообразием. На самом же деле Голубая планета – это единый организм и при нанесении вреда одному виду, страдают остальные.

Для улучшения ситуации следует бережно относиться к животным и окружающей среде. Нанося ущерб планете, человек рубит сук, на котором сидит. Учёные рекомендуют снизить объемы загрязняющих выбросов путём перехода на электромобили и отказа от авто на бензиновых двигателях. Ещё необходимо применять на производстве новейшие экологически безопасные технологии, чаще садить деревья и очищать реки. В этом случае у человечества появится шанс выжить.

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Автор - Николай Самойлов
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