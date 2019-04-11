Мидии объединили культуру древних народов: 6000 лет назад ракушки использовали, как украшения

Из панциря мидий делали пуговицы, которые археологи находили в разных уголках планеты. Учёные подозревают, что между различными древними цивилизациями существовала какая-то связь.

Британские учёные, совместно с коллегами из других европейских государств, сделали крупное открытие в культурологии. Оказалось, что представители различных древних народов, существовавших около 6000 лет назад, использовали один и тот же материал для изготовления украшений. Речь идёт о ракушках мидий. Характерным является то, что некоторые украшения выглядели абсолютно одинаково у народов, о чьих контактах между собой историкам ничего не известно.

В ходе исследования специалисты провели молекулярный анализ фрагментов украшений, найденных на территории Скандинавии, Центральной Европы и побережья Чёрного моря. Результат показал, что все фрагменты являются частичками ракушки пресноводной мидии. Тот факт, что её повсеместно использовали, как украшения, говорит о культурном обмене между народами. Учёные говорят, что вероятнее всего существовали кочевые ремесленники, которые объединили культуру нескольких цивилизаций. Эту информацию археологам и историкам предстоит проанализировать более детально.