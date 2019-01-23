Учёные нашли дешёвое решение проблемы нехватки пресной воды на Земле

Сегодня, 17:19 \\ Наука

Метод на основе растворителей сэкономит миллионы долларов и спасёт от жажды множество людей, проживающих в жарких регионах.

Команда инженеров из Колумбийского университета в США разработала эффективный способ опреснения воды. Он базируется на смешивании солевого рассола с аминным растворителем. Американские учёные нашли дешёвое решение проблемы нехватки пресной воды на Земле. В настоящее время дефицит питьевой жидкости зафиксирован в различных регионах практически на всех материках. Пресной воды не хватает в Индии, Пакистане, США, Исландии, Китае, Нигерии, Бразилии и прочих странах. Новый метод отличается не только высокой эффективностью, но и экономией. Он гораздо дешевле дистилляции и обратного осмоса.

Учёные говорят, что с помощью способа на основе растворителей можно опреснять воду солёностью в семь раз превышающей показатели морей и океанов. Новый метод спасёт огромное количество людей, изнывающих от жажды. Суть решения в следующем: плотное вещество помещается в рассол. В итоге оно передвигается вверх. Затем смесь располагают в баню с комнатной температурой и растворитель отделяется. Тепло обеспечивает температурный перепад, который удаляет обработанную воду из растворителя.

Новый метод применять относительно просто, поскольку для его осуществления требуется лишь незначительно нагревать жидкость. С его помощью удаляется до 99% соли из морской воды. Использование прогрессивного способа менее энергоёмко, нежели дистилляция и обратный осмос.

Многие люди на Земле страдают от нехватки питьевой воды. Особенно актуальная проблема в Африке. Россия признали лидером по объему пресной воды в Европе. РФ и Канаду нехватка живительной влаги касается меньше других стран мира.

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Автор - Николай Самойлов
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