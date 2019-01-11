Наука признала существование телепатии: Учёные создали прибор для объединения разума двух людей

Сегодня, 15:47 \\ Наука

С помощью нового открытия человек сможет перезагружать свой мозг, что позволит ему быстрее встать на ноги.

Учёные из Центра нейротехнологий Вашингтонского университета доказали, что люди могут общаться с помощью мыслей, но с небольшим техническим вмешательством. Они создали прибор для объединения разума двух людей, проведя испытание на тетрисе. Усадив трёх игроков в разных комнатах и включив перед ними фрагменты игры на экране компьютера, учёные надели на них аппаратное обеспечение, в том числе сильно-затянутую мозговую шапку. Благодаря этому два игрока сообщили «главному» о том, каким образом он должен переместить фигуры для очищения нижнего ряда.

Элиза Ху сделала видеоролик, в котором рассказала о том, что значит быть человеком, а 2050 году. Своё повествование она начала с истории о слиянии биологических тел с машинами. Речь шла о фанки-фуражке, благодаря которой наука признала существование телепатии. Один только Илон Маск в своё время основал компанию Neuralink, занимающуюся повышением познавательной способности с помощью устройств, имплантированных в мозг.

Учёные ожидают, что нынешнее понятие о «человеке», подвергнется революции в ближайшие десятилетия. Для этого исследователи проводят постоянные эксперименты и открытия, позволяющие людским телам и мозгу эволюционировать. В первую очередь они возлагают надежды на помощь инвалидам, движение которых ограничено. Но в дальнейшем такие люди смогут перезагружать свой мозг и встать на ноги.

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Автор - Юлия Брик
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