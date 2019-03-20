Физики зафиксировали волновые свойства антиматерии

Группой европейских ученых недавно было доказала, что позитроны и электроны способны совершать волновые действия.

Физиками был проведён эксперимент с участием позитронов на двух параллельных щелях. Тем самым открываются большие перспективы в области изучения античастиц, а также подтверждается квантовая теория.

Основателем квантовой физики Луи де Бройль в 1923 году было сформулировано понятие «квантово-волновой дуализм». Учёным было доказано, что частицы, обладающие импульсом p, имеют «собственную» длину волны, зависящей от p и постоянной Планка: λdB = h/p. Это означает, что в определённых ситуациях частицы способны демонстрировать свои волны.

В приоритетных планах учёных стоит вопрос об использовании разработанных методов. Не так давно специалисты произвели замеры спектра антиводорода, который был получен при помощи петаваттного лазера фонтан античастиц, тем самым научившись перемещать антиматерию с одного места на другое.