Изменение климата ускорило распространение банановой болезни

Сегодня, 06:28 \\ Наука

Учёные на этой неделе обнародовали исследование, которое указывает на то, что изменение климата повышает риски появления грибкового заболевания, истребляющее банановые культуры.

 

Эту болезнь называют «Черная сигатокой», возникшей в конце 20-го века в Азии. Сигатока недавно попала в Латинскую Америку, захватив с собой Карибский бассейн. Произошло это благодаря международной торговли между странами.

Специалисты и пришли к выводу о том, что попадание грибков связанного с сильными климатическими изменениями. Известно, что жизненный цикл грибков напрямую зависит от климата, а происходящие изменения позволяют микроорганизмам чувствовать себя комфортно на новой территории. О болезни известно то, что она повреждает листья банановых растений, снижая, тем самым, урожайность в больше чем в половину. Распространение происходит через воздушные споры, вызывая полосатые поражения и гибель клеток, в момент нахождения грибковых токсин на свету.

Грибок продолжает распространяться. В настоящее время, болезнь можно встретить и на севере Флориды. Некоторые учёные предполагают, что засуха способна остановить сигатоку, но это уменьшит доступность воды для самих банановых растений.

Напомним, что бананы растут вблизи экватора, так как очень теплолюбивы. Не все страны, выращивающие бананы занимаются экспортом промышленных масштабах, лишь пятая часть. Большинство плодов экспортируется странами Латинской Америкой в Европу, США и Россию.

Крупнейшими экспортёрами являются Эквадор, Коста-Рика, Колумбия и Гватемала. Также их называют странами бананового доллара. Эти государства считаются главными партнерами среди мировых банановых корпораций.

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