Эксперты назвали 5 самых полезных видов зелени

Эксперты на этой недели составили рейтинг зелени с грядок и рассказали о её полезных свойствах. Также они уверены, что многие совершенно недооценивают важность и пользу зелени в повседневном рационе. А зря, ведь её свойства весьма богаты.

В пятёрку самой полезной зелени с грядки входит то, что можно вырастить у себя на подоконнике. Лидирующую позицию занимает укроп, так как полезные свойства этой зелени улучшает пищеварение и способствует образованию новых кровяных телец в организме, а также большое количество витаминов группы А, В, С, Е и Р.

Второе место достаётся петрушке. В ней содержится достаточное количество витамина С, превышающего долю полезных веществ среди цитрусовых в 3 раза. Также её активно используют в косметологии. Сок петрушки способствует уменьшению мешков и отёков под глазами, осветляет кожу.

Третьим становится сельдерей. Он содержит который белок, витамины группы А, В, K и Е, а также полезен для поджелудочной железы и кишечника. Доказано, что растение помогает улучшить качество памяти, снизить стресс и восстановить водно-солевой баланс человека.

Четвёртой становится руколла, позволяющая улучшить функционирование пищеварительной системы и иммунитета, а также сократить и снизить сахар в крови. Не стоит забывать и о том, что руколла содержит большое количество клетчатки, позволяющей не чувствовать голод длительное время.

Завершает пятёрку полезной зелени фенхель. Растение содержит витамины группы E и В и полезный протеин. Фенхель часто используют при кормлении грудничков, так как растение помогает бороться с метеоризмом младенца. Также его полезные свойства заключаются улучшении качества работы кишечника, печени и почках человека. Но потребление данного растения необходимо ограничить женщинам во время беременности и период лактации.