Первый блин комом: NASA возобновит буровые работы на Марсе после неудачной попытки

Инженеры пытаются «прорваться» сквозь песчаную поверхность планеты с помощью зонда InSight.

Для NASA первый блин оказался комом, поскольку бур углубился в поверхность Марса всего на 30 сантиметров вместо ожидаемых 70. План миссии InSight выполнили менее, чем на 50%. 7 мая NASA возобновит буровые работы на Марсе и постарается реализовать проект полностью. Это произойдёт после неудачной попытки ранее, когда аппарат не смог пробурить дыру в планете. С помощью данной миссии учёные поймут, можно ли в принципе бурить поверхность на Красной планете. Эти сведения очень важны, поскольку в грядущем астронавты намерены колонизировать Марс, построить там целый город и дороги. Однако из-за плохих условий делать это придется под поверхностью Красной планеты. Выходит, если миссия InSight завершится неудачей, то на задумке Илона Маска можно крест.

Напомним, глава компании Space X планирует соорудить на Марсе куполообразные объекты, построить подповерхностные трассы. Если на грунт на Красной планете не поддаётся бурению, то достичь этой цели не удастся. Совсем скоро учёные поймут, можно ли пробиться под песчаную корку Марса. Похоже, немного времени понадобится, чтобы осчастливить или опечалить инженеров, ведь от успешности миссии InSight зависит будущее человечества. Ресурсы на Земле заканчиваются, поэтому учёные и хотят сделать Марс достойной альтернативой Голубой планете. Если пробурить поверхность не удастся, то астрономам придется искать новые небесные тела для колонизации.