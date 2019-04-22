Майя предвидели опасность Нибиру и ушли вглубь планеты: Учёные нашли подземный ход, оставленный древней цивилизацией

Древние люди могли обнаружить существование жизни внутри Земли. Они пошли на разведку. Археологами было найдено множество артефактов. Однако, никото из племени так не вернулся, считают конспирологи.

Исчезновение цивилизации Майя, по мнению учёных, оказалось внезапным. Теперь же исследователи смогли предоставить доказательства того, что они не исчезли, а только ушли под воду - они нашли подземный ход, оставленный древней цивилизацией.

Дело в том, что на дне гватемальского озера Петен-Ица были найдены ворота, возле которых исследователи нашли множество артефактов, аккуратно сложенных. Помимо статуэток и предметов быта там также были обнаружены признаки предполагаемых жертвоприношений и военных сражений.

Удивительным оказалось то, что артефакты были в очень хорошем состоянии: это навело археологов на мысль о том, что предметы не были в спешке выброшены в воду, их аккуратно опустили на дно. Майя намеренно перенесли свои сокровища на дно озера, вероятно, к чему-то готовясь.

Исходя из этого, конспирологи предположили, что Майя предвидели опасность Нибиру и ушли вглубь планеты на разведку, оставив все артефакты на поверхности. Поскольку это часть их культуры, что древние люди очень ценили, должна быть веская причина внезапного ухода. Вещи действительно были сложены на небольшом ареале, возле ворот, которые сами Майя называли, судя по артефактам, порталом времени.

Майя предсказали конец света в 2012 году. Учёные предполагают, что они знали о появлении Нибиру и желании инопланетных существ захватить Голубую планету. Недавние наблюдения показали, что пришельцы намерены закрыть от Земли Солнце и тогда на планете начнётся вечная мерзлота. В таком случае у Майя не было бы шансов уйти, поскольку вода покрылась бы льдом и ворота стали бы недоступны.

Недавно исследователи назвали три случая путешествия во времени, случайные счастливцы делали предсказания, и два из них уже сбылись. На основе этого они предполагают, что и третье может оказаться правдивым. Например, там говорилось об открытии нового вида ДНК и обнаружении внутреннего Солнца и атмосферы.

Сейчас учёные прорабатывают данную теорию. Перед ними стоит вопрос: если Майя действительно ушли под воду, то каким образом работают ворота и действительно ли есть там жизнь? Когда исследователям удастся доказать верность своей теории, начнётся новая ступень технологического прогресса.