Почти 1 час в день! Эксперты узнали, сколько времени каждый человек проводит за сплетнями

Если человек утверждает, что никогда не сплетничает, он, скорее всего, врёт, уверены психологи. Молодые люди сплетничают более негативно, чем зрелые, а женщины делятся сплетнями чаще мужчин не всегда, а лишь в нейтральных темах.

Специалисты поведенческой психологии отмечают, что не существует людей, которые никогда бы не сплетничали. Возможно, некоторые просто не осознают, что их разговор носит характер сплетен. При этом у сплетни есть различные виды: она может быть положительной, отрицательной и нейтральной.

Меган Роббинс, доцент кафедры психологии, которая возглавляла исследование, заявила, что её эксперты узнали, сколько времени в среднем каждый человек проводит за сплетнями. Результаты поразили даже самих авторов – почти 1 час в день, а если точнее – 52 минуты. В ходе эксперимента были изучены данные 467 человек - 269 женщин, 198 мужчин - которые участвовали в исследовании. Участникам было от 18 до 58 лет.

Суть состояла в том, что участники носили с собой устройство для прослушивания разговоров, а психологи оценивали ежедневные беседы с точки зрения сплетен. Большинство из них носили нейтральный характер, утверждает Робинс. Однако отрицательных сплетен всё равно было больше почти в два раза, чем положительных – 604 против 376 случаев.

Интересно, но вопреки популярному мнению, о знаменитостях люди сплетничают довольно редко, а вот относительно знакомств и встреч друг с другом – с завидной частотой – 3292 случаев против 369. Экстраверты ожидаемо проводят за сплетнями больше времени, чем интроверты. Что касается популярного спора, кто же сплетничает больше – мужчины или женщины – ответ получился такой: представительницы слабой половины человечества действительно больше времени разговаривают друг с другом и даже распускают сплетни, но на нейтральные темы. Когда дело касается отрицательных историй, здесь мужчинам нет равных. В противоречии с популярным убеждением бедные люди сплетничают не чаще богатых.