Изменение климата ускорит использование мышьяка для получения кислорода
Учёные обнаружили микроорганизмы, дышащие смертельным ядом в Тихом океане. Это может быть ключ к будущему, говорят исследователи.
Исследователи из Вашингтонского университета (США) проанализировали образцы морской воды из области под поверхностью, где кислород почти отсутствует, заставляя жизнь искать другие стратегии. Эти регионы могут расширяться в условиях изменения климата, согласно исследованию, опубликованному в журнале Proceedings Национальной академии наук.
В некоторых частях океана есть шар воды, где нет измеряемого кислорода. Микробы в этих регионах должны использовать другие элементы, которые действуют как акцептор электронов, для извлечения энергии из пищи. Команда проанализировала образцы, собранные во время исследовательского круиза 2012 года в тропической части Тихого океана у побережья Мексики. Генетический анализ ДНК, извлеченной из морской воды, выявил два генетических пути, которые, как известно, превращают молекулы на основе мышьяка в качестве способа получения энергии. Результаты показывают, что мышьяковедущие микробы составляют менее одного процента «населения» в этих водах. Микробы, обнаруженные в воде, вероятно, имеют отдаленное отношение к микробам, дышащим мышьяком, которые обнаружены в горячих источниках или загрязненных местах на суше. Биологи считают, что эта стратегия является пережитком ранней истории Земли.
В период, когда на Земле возникла жизнь, кислорода было мало как в воздухе, так и в океане. Ранние формы жизни должны были получать энергию, используя другие элементы, такие как мышьяк, который, вероятно, был более распространенным в океанах в то время. Однако, уже сегодня есть и другая версия происходящего. Прогнозируется расширение областей с низким содержанием кислорода, и ожидается, что растворенный кислород будет падать по всей морской среде, а изменение климата ускорит использование мышьяка для получения кислорода. Если это произойдёт, то человечество может не переживать из-за своего будущего, ведь проблема недостатка кислорода может отойти в прошлое, подчёркивают исследователи.