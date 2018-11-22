Изменение климата ускорит использование мышьяка для получения кислорода

Сегодня, 12:55 \\ Наука

Учёные обнаружили микроорганизмы, дышащие смертельным ядом в Тихом океане. Это может быть ключ к будущему, говорят исследователи.

Исследователи из Вашингтонского университета (США) проанализировали образцы морской воды из области под поверхностью, где кислород почти отсутствует, заставляя жизнь искать другие стратегии. Эти регионы могут расширяться в условиях изменения климата, согласно исследованию, опубликованному в журнале Proceedings Национальной академии наук.

«Думая об мышьяке как о не только о смертельном, но и как о благотворном, я изменил свой взгляд на этот элемент», - сказала Джаклин Сондерс, которая провела исследование для своей докторской диссертации в UW. «Мы давно знаем, что в океане очень мало мышьяка, но идея о том, что организмы могут использовать мышьяк, чтобыдышать, это совершенно новый метаболизм для открытого океана».

В некоторых частях океана есть шар воды, где нет измеряемого кислорода. Микробы в этих регионах должны использовать другие элементы, которые действуют как акцептор электронов, для извлечения энергии из пищи. Команда проанализировала образцы, собранные во время исследовательского круиза 2012 года в тропической части Тихого океана у побережья Мексики. Генетический анализ ДНК, извлеченной из морской воды, выявил два генетических пути, которые, как известно, превращают молекулы на основе мышьяка в качестве способа получения энергии. Результаты показывают, что мышьяковедущие микробы составляют менее одного процента «населения» в этих водах. Микробы, обнаруженные в воде, вероятно, имеют отдаленное отношение к микробам, дышащим мышьяком, которые обнаружены в горячих источниках или загрязненных местах на суше. Биологи считают, что эта стратегия является пережитком ранней истории Земли.

В период, когда на Земле возникла жизнь, кислорода было мало как в воздухе, так и в океане. Ранние формы жизни должны были получать энергию, используя другие элементы, такие как мышьяк, который, вероятно, был более распространенным в океанах в то время. Однако, уже сегодня есть и другая версия происходящего. Прогнозируется расширение областей с низким содержанием кислорода, и ожидается, что растворенный кислород будет падать по всей морской среде, а изменение климата ускорит использование мышьяка для получения кислорода. Если это произойдёт, то человечество может не переживать из-за своего будущего, ведь проблема недостатка кислорода может отойти в прошлое, подчёркивают исследователи.

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Автор - Ольга Милославская
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