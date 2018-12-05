Воздушная батарейка: Дрон с турбинами заменит домашний генератор

Сегодня, 07:00 \\ Наука

Один такой дрон способен производить до 600 киловатт электроэнергии.

Все большее число компаний считает, что использование подсоединенных к земле дронов способно помочь в обуздании более сильных высотных ветров.

Несмотря на то, что ветроэнергетика за 10 лет нарастила производство электроэнергии в 5 раз, на ее долю приходится всего 4% мирового производства электроэнергии. Критики отмечают, что ветер дует не всегда и это нестабильный источник энергии, однако специалисты отвечают, что ветры на высоте более чем 500 метров дуют сильнее и последовательнее. Такие высотные ветры способны обеспечить потребность в энергии 100 раз больше, чем при использовании обычных ветров.

Вместо увеличения размеров турбин, достигающих невероятных размеров, инженеры предлагают использовать специальные дроны с установленными на них ветряными турбинами. Такие дроны будут присоединяться к специальной аппаратуре на земле и способны в автоматическом режиме совершать работу.

Дешевые в производстве и включающие в себя только лопасти и трос диаметром в несколько сантиметров турбины разрабатываются компанией Makani. Дроны с установленными на них турбинами, напоминают воздушные змеи управляются компьютерами с использованием GPS и других датчиков.

Makani начали испытания своего нынешнего прототипа, который предназначен для производства до 600 киловатт электроэнергии-достаточных для питания около 300 домов, в 2015 году. Сейчас совместно с энергетическим гигантом Shell разрабатывается система дронов, прикрепленных к морским буям. Такие системы на 90% легче аналогичных по мощности турбин.

Похожий беспилотник разрабатывается швейцарским стартапом Skypull. Их образец может летать на высоте 600 м и представляет собой беспилотный мультикоптер в форме «бокс-крыла».

Взлёты осуществляются при помощи аккумуляторов, однако уже в воздухе батарея начинает заряжаться. Такая воздушная батарейка поднимает дрон на рабочую высоту, где он переходит в режим воздушного змея и переворачивается на 90 градусов от вертикального положения, генерируя тем самым тягу на тросе, прикрепленном к генератору. Разработчики считают, что дрон с турбинами заменит домашний генератор в будущем и поможет покрыть растущие потребности в энергии.

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Автор - Олег Некрасов
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