Российские ученые уличили NASA в бесчеловечных опытах над людьми

Красноярские ученые проанализировали космическую диету NASA и пришли к выводу, что она подходит не для нормального функционирования организма в агрессивной и стрессовой среде, а скорее похожа на подготовку к завуалированному эксперименту над человеком.

В результате анализа ученые определили, что организм человека получает излишнее количества железа и недополучает витамины группы В и D. Для нормализации состава микроэлементов в организме астронавтам потребуется употреблять в пищу ряд овощей. Однако, по сообщениям биофизиков, достаточное их количество возможно лишь при непосредственном выращивании в космосе.

Ученые и инженеры уже тестировали полностью автономные системы жизнеобеспечения, но для их практического применения необходимы дополнительные тесты в космосе, а также на орбитах Луны и Марса. Ключевым моментом выступает возможность растений расти за пределами Земли.

Не прибегая к искусственно выращенным культурам, астронавты будут всегда иметь повышенное количество железа в организме, что может чревато отразиться на здоровье.

NASA известно своей излишней любовью к экспериментам над лабораторными мышами, поэтому специалисты предположили, что агентство специально разработало такую диету. Возможно, оно хочет провести тайный эксперимент над космонавтами: посмотреть, как железо в организме будет влиять на самочувствие людей, с учетом ослабления иммунной системы. У американских астронавтов фактически нет выбора: другой еды во время полета у них просто нет.

Данный эксперимент NASA уже успели окрестить бесчеловечным.