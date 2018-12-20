Поработители возвращаются: «неубиваемые» солнечные батареи сделают из дронов терминаторов

Сегодня, 09:17 \\ Наука

150 лет работы на одной батарейке уже не фантазия. Для человечества существует опасность «рождения» роботов-убийц.

Мечта о бесконечной работе техники может в скором времени стать реальностью. Так, уже сейчас, американский стартап AltaDevices объявил о создании солнечных батарей AnylightSolar, которые позволят дронам годами летать. Техника совершенно не будет нуждаться в подзарядке.

Если говорить о составе разработки, то батареи будут состоять из аэродинамической поверхности: защитит их от озона и ультрафиолетового излучения, которое можно обнаружить на высоте в 20 км. Основой для этих батарей стали Alta Devices.

Кроме того, среди преимуществ отмечается, что новые солнечные батареи будут иметь сравнительно небольшой вес. Они не будут «утяжелять» полёта дронов. Выходная мощность батарей составит 300 Вт/м².

Также стоит сказать о том, для чего будут использоваться «неутомляемые» дроны. Вообще они предназначены для полётов на большой высоте: наблюдения, слежки, передача сотовой связи. К тому же их можно использовать для охраны и доставки почты.

С такими темпами дроны скоро войдут в обиход и уже станут незаменимыми. Солнечные батареи позволят постоянно находиться «на связи», что даст возможность человечеству не выполнять некоторые из своих постоянных действий. Например, доставки негабаритных вещей, писем.

Правда, существует вероятность того, что это повлечёт за собой опасные последствия. Это связано с тем, что такую машину будет трудно остановить в случае сбоя. Да и в целом работает на основе того, какие в ней заложены алгоритмы, но вопрос заключается в том, всегда ли там будет что-то «мирное».

Впрочем, человечеству известны случаи, когда фантастические сюжеты воплощались в реальность. Например, когда-то мобильные телефоны казались чем-то сверх естественным. И нет ничего удивительного в том, что мы когда-то в живую столкнёмся с персонажами «Терминатора», которые могли работать на одной батарейке 150 лет. При этом во многом превосходили людей, и, может быть, «неубиваемые» солнечные батареи сделают из дронов терминаторов.

Кстати говоря, прототипом машин-убийц стали такие дроны, которые входят в нашу реальность сейчас. И человечество может своими руками создать оружие для собственного уничтожения. Джеймс Кэмерон мог оказаться предсказателем — нарисовал то будущее, которое ждёт уже нас.

Вопрос заключается только в том, правда ли поработители возвращаются и чего в дальнейшем нам ожидать: мультиварку-штурмовика или пылесос-убийцу? И если смогут работать также по полтора века без подзарядки, как человечество сможет их остановить?

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Автор - Дмитрий Мелешенский
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