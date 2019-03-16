Решение NASA удешевить полёт на Луну поставит под угрозу будущее космонавтики

Финансирование разработок новых технологий для «космического» туризма будет уменьшено. Это может быть причиной создания некачественного оборудования.

Представитель NASA Джим Бриденстайн заявил, что международное агентство пересмотрело программу «космического» туризма на Луну. Специалисты приняли решение удешевить полёт на спутник. Администрация вскоре пересмотрит существующий бюджет, чтобы огласить возможную сумму, которую можно будет использовать для научных разработок.

Однако представители Сената говорят о возможном увеличении финансирования с 3 до 5 млрд долларов в год. Однако точной даты получения нового бюджета не сообщили. Если же деньги не будут найдены, то это поставит будущее космонавтики под угрозу.

Джим Бриденстайн отметил, что существующие технологии NASA позволят высадить людей на Луну уже в 2024 году.

Однако эксперты предположили, что этот полёт может быть опасным, возможно, даже с человеческими жертвами. Из-за уменьшения финансирования ухудшатся разработки кораблей и снаряжения для передвижения в космическом пространстве. Бриденстайн рассказал, что улучшение скафандров уже прекратилось. Это способно спровоцировать многочисленные несчастные случаи. Специалисты считают, что NASA не должны сокращать бюджет на научные исследования в сфере космонавтики.