Углекислый газ «прожигает» атмосферу. Растения перерабатывают только 30-40% от общей массы. Учёные хотят использовать роботов для массовой высадки деревьев.

На протяжении нескольких лет NASA занимается изучением поверхности атмосферы, чтобы выявить регионы, наиболее подверженные ультрафиолетовому излучению. В очередной раз прибор был запущен на МКС. Оказалось, что выбросы СО2 по всей планете в этом году достигли рекордного уровня.

Если затрагивать регионы России, то среди них названы такие как Калининград, Хакасия, Москва и Магаданская область. В других городах выбросы углекислого газа являются не столь значительными. Согласно данным агентства, в этих регионах степень переработки газа растениями варьируется от 30% до 40-50%.

Что касается деятельности NASA, то она направлена не только на получение информации, в дальнейшем будут предприняты попытки сохранения экологии. Поскольку независимо от того, какая страна подвергается наибольшему риску, мы живём на одной планете и в случае глобальных климатических изменений все рискуем.

В том случае, если углекислый газ всё-таки «прожжёт» атмосферу, то растает ледник Росса, который сдерживает океанские воды. Тогда человечеству не избежать глобального потопа. У исследователей есть только несколько десятилетий. Среди способов предотвращения катастрофы стоит отметить систему высаживания деревьев в опасных зонах. Промышленные предприятия будут либо сокращены, либо перераспределены. Силы будут направлены на массовую высадку деревьев.

Недавно технологической компании удалось создать робота, который может самостоятельно выращивать овощи. Основываясь на данной разработке, учёные намерены в опасные зоны направить роботов для выращивания и охраны леса. Если сейчас для работы устройству нужен контроль со стороны человека, то в дальнейшем они смогут работать самостоятельно.

По мнению учёных, данный способ является единственно возможным для предотвращения надвигающейся катастрофы. Разумеется, он не решает проблемы, а временно тормозит процесс. Это связано с тем, что технический прогресс требует работы предприятий, и они будут открыты в других регионах, и это вновь скажется на атмосфере.