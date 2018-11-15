Почему мы любим кофе? Ученые выяснили причины тяги к горьким напиткам

Сегодня, 10:52 \\ Наука

За предпочтения в напитках отвечают вовсе не генетические особенности.

Согласно исследованию в области молекулярной генетики человека, проведенному учеными из Оксфорда, выяснилось, что любители горьких напитков, таких как кофе, грейпфрутовый сок, красное вино, пиво и др., не является генетически обусловленным фактором. Исследование опубликовано на Oxford University Press.

Выяснилось, что на самом деле причина потребления вышеупомянутых напитков в том, какие ощущения после их потребления испытывают люди. «Людям нравится, как кофе и алкоголь заставляют их чувствовать себя. Вот почему они его пьют. Дело не во вкусе», - сказала Мэрилин Корнелис, доцент в Школе медицины Северо-Западного университета Файнберга.

Однако генетика все же играет роль, но только в связи с психоактивным воздействием, которое способны вызывать эти напитки.

О кофе часто говорят, что оно заставляет нас «проснуться», именно поэтому мы каждое утро сначала тянемся к чашке горького напитка, и только потом приступаем к работе. Но как быть с тем, что кофеин вреден? Ученые советуют прислушиваться к ощущениям каждый раз, когда мы подумаем о том, что мы «хотим» выпить кофе потому что нам нравится его вкус, и вспомнить о том, что на самом деле нам хочется почувствовать себя в состоянии, которое этот напиток дарит. Возможно, удастся поменять решение и выпить что-то более полезное.

Поделиться новостью:
Автор - Мария Миронова
Главное за неделю

Таймер смерти запущен: В октябре 2019 из-за гигантского астероида человечество постигнет участь динозавров

К Земле мчится астероид 340 метров в поперечнике. Он отправит Землю на 66 млн лет назад,...

Отпуск для россиянок может обернуться увольнением

Западная фармацевтическая компания провела опрос и выяснила, что женщины в России готовы...

Сон под пристальным вниманием: Учёные придумали радар, контролирующий здоровье пациента на дому

Специальное приспособление крепится над кроватью больного и отслеживает движение его...

В эпоху динозавров морские существа плавали по океану на гигантских плотах

Подводные жители создавали из брёвен конструкции длиной 15 метров и бороздили на них...

Не мыть перед готовкой: Микробы сырой курицы мгновенно распространяются по кухне из-за воды

 Птица может быть заражена сальмонеллой или кампилобактериозом. Бактерии передаются от...

Создан антибиотик для борьбы с раковыми клетками

 Ученым потребовалось почти 30 лет для синтезирования вещества, способного эффективно...

Медики: высокие дозы витамина D снижают смертность от рака желудка

В исследовании приняли участие 139 пациентов. Они принимали витамин D в течение 22,9...

Медики назвали ТОП продуктов, которые можно есть перед сном

 Многие люди не могут отказать себе в удовольствии перекуса перед сном. Но все знают, что...

Психологи рассказали о пользе безделья

 Психологи считают, что целенаправленное безделье может благотворно повлиять на состояние...

Московский школьник разработал новый гарпун для космических кораблей

 Ученик пятого класса школы «Глория» Даниел Бабаев поделился своими разработками в сфере...

В NASA опубликовали запись «землетрясения» на Марсе

 Американскими учеными впервые была обнаружена сейсмическая активность на Марсе. По...

Ученые рассказали, как будет выглядеть земля, когда растают все льды

 Американские ученые поделились информацией о новом виде мировой карты континентов после...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ