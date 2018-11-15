Почему мы любим кофе? Ученые выяснили причины тяги к горьким напиткам

За предпочтения в напитках отвечают вовсе не генетические особенности.

Согласно исследованию в области молекулярной генетики человека, проведенному учеными из Оксфорда, выяснилось, что любители горьких напитков, таких как кофе, грейпфрутовый сок, красное вино, пиво и др., не является генетически обусловленным фактором. Исследование опубликовано на Oxford University Press.

Выяснилось, что на самом деле причина потребления вышеупомянутых напитков в том, какие ощущения после их потребления испытывают люди. «Людям нравится, как кофе и алкоголь заставляют их чувствовать себя. Вот почему они его пьют. Дело не во вкусе», - сказала Мэрилин Корнелис, доцент в Школе медицины Северо-Западного университета Файнберга.

Однако генетика все же играет роль, но только в связи с психоактивным воздействием, которое способны вызывать эти напитки.

О кофе часто говорят, что оно заставляет нас «проснуться», именно поэтому мы каждое утро сначала тянемся к чашке горького напитка, и только потом приступаем к работе. Но как быть с тем, что кофеин вреден? Ученые советуют прислушиваться к ощущениям каждый раз, когда мы подумаем о том, что мы «хотим» выпить кофе потому что нам нравится его вкус, и вспомнить о том, что на самом деле нам хочется почувствовать себя в состоянии, которое этот напиток дарит. Возможно, удастся поменять решение и выпить что-то более полезное.