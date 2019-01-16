Иммунный фермент защитит от диабета второго типа

Сегодня, 10:14 \\ Наука

Фермент регуляторных Т-лимфоцитов успокаивает клетки, которые реагируют на лишний вес и снижают чувствительность к инсулину.

Недавние исследования доказали связь между лишним весом и вероятностью развития диабета. Так, избыток жировых тканей приводит к воспалению клеток иммунитета, которые теряют чувствительность к инсулину.

Этот процесс обусловлен отмиранием жировых клеток – ДНК принимает их разрушение за опасность, снижая чувствительность к инсулину. Со временем в организме вырабатывается стойкость к инсулину, которая приводит к диабету.

В защите от процесса реакции на отмирание клеток организм использует регуляторы – Т-лимфоциты. Их цель – предотвращение «ложного» воспаления и сохранение клеток. Этим иммунный фермент Т-лимфоцитов защитит организм от диабета второго типа.

Исследователи университета Бонна (Германия) нашли способ активировать иммунные регуляторы. Для этого используют фермент HPGD, который «выманивает» Т-лимфоциты. Ученые предположили, что уровень фермента в организме пациента может показать предрасположенность к диабету второго типа. Так, у людей с этим диагнозом T-лимфоциты содержали минимальное количество HPGD.

Ученые считают, что в скором времени можно будет определять предрасположенность к болезни с помощью контроля уровня фермента. Более того, с их помощью можно повлиять на прогрессирующую болезнь.

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Автор - Сергей Ковалев
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