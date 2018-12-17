Членистоногое оказалось замуровано в янтаре, который позволил сохранить целостность существа через миллионы лет.

Группа ученых из Болгарии и Германии изучила образец янтаря, найденного на севере Мьянмы в 18 веке. Фрагмент, которому более 100 миллионов лет, хранил в себе 850 древних видов, включая малоизученную многоножку. Существо из мезозойской эры было замуровано в куске янтаря.

Многоножки подвида Diplopoda до сих пор остаются малоизвестным подвидом членистоногих. На сегодняшний день исследователи смогли описать меньше половины из предполагаемых 50 тысяч многоножек. Считается, что диплоподы были в числе первых существ, вышедших на сушу.

Для исследования использовали томограф и микроскоп, которые помогли обнаружить 8-миллиметровую диплоподу в куске янтаря. Как выяснилось, найденное существо не было описано ранее. Новый подвид ученые назвал Burmanopetalidea.

Стоит отметить, что всего было описано 16 подвидов многоножек из мезозойской эры. В большинстве случаев именно янтарь помог открыть новый вид многоножек.