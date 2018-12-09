Кто чаще: ученые развеяли мифы о сплетнях

Ученые из США попытались выяснить, кто чаще сплетничает. Масштабное исследование развеяло мифы, которые были сопряжены со сплетнями. Мужчины и женщины обсуждают посторонних в их отсутствие в равных пропорциях.

Специалисты из Калифорнийского университета (Риверсайд) посвятили свою научную работу такому явлению как сплетни. Проверенной и достоверной информации по данному вопросу в мире не хватает. Существуют лишь мифы и стереотипы.

Ученые разделили сплетни на три категории: положительные, нейтральные, отрицательные. К самим сплетням относили разговоры, которые велись о людях, не присутствующих при беседе.

В эксперименте участвовало 467 человек (269 – женщины, 198 – мужчины). Возраст участников варьировался от 18 до 58 лет. Они носили при себе специальные прослушивающие устройства. В день записывалось 10% разговоров.

Проанализировав записи, ученые развеяли некоторые мифы о сплетнях. Выяснилось, что мужчины и женщины обсуждают других в равной степени. А молодежь склонна к сплетням больше, чем люди более взрослые.

Слухи с отрицательным подтекстом составили 604 случая, с положительным почти в два раза меньше – 376 случаев.

Преимущественно люди сплетничают о своих знакомых, а не о знаменитостях. Также ученые выяснили, что бедные не отдают предпочтения в сплетнях разговорам о богатых.

Специалисты, отметили, что это первое подобное исследование в данной области, которое помогло выстроить правдивую и полноценную картину о таком явлении как сплетни.