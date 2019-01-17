«Технолекарство» для мозга: учёные создают программу для отслеживания заболеваний

Исследователи хотят соединить мозг и смартфон, чтобы отслеживать заболевания. Программа «переписывает» данные с пальцев через клавиатуру.

Технологии не стоят на месте, и на этот раз учёные решили найти применение в предотвращении заболеваний и создать «технолекарство» для мозга. У исследователей действительно появилась возможность соединить человеческий мозг и средства связи, например, смартфон. Отмечается необходимость персонализации фактических данных, чтобы у людей была возможность самостоятельно отслеживать состояние здоровья.

В наше время это очень важно, поскольку высокий ритм жизни, социальная активность негативное влияние экологических факторов могут отрицательно сказываться на здоровье. При этом статистика показывает, что незначительная часть населения способна по своему самочувствию определить, что с ними что-то не так. Симптомы зачастую бывают скрыты. Мозг, между тем, является одним из самых главных органов, а значит ему нужно наибольшее внимание. Такое изобретение будет полезно для пожилых людей.



Также исследователи отметили метод оценки частоты педалирования, который способствует раннему выявлению нейродегенеративных заболеваний. Данная система постоянно находится в активном режиме на фоне персонального компьютера или смартфона. Он «переписывает» данные с пальцев, которые касаются клавиатуры.

Информация может использоваться врачами и пациентами не только для обеспечения раннего вмешательства, но и для мониторинга прогресса с течением времени. Нередки ситуации, когда пациенты, узнав про то, что с ними всё хорошо, перестают интересоваться своим состоянием.

Немаловажно, что учёные создают программу для отслеживания заболеваний - платформы виртуальной и дополненной реальности для мультимодального биосенсирования. С помощью них человек учится развивать мозг и тренировать тело. Они рассчитаны на жертв инсульта, которым опасно передвигаться, но нужно постепенно приводить организм к жизни.