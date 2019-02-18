Учёные переосмыслили возникновение птичьего полета

Сегодня, 18:03 \\ Наука

Специалисты выдвинули гипотезу о том, что доисторические прародители птиц научились летать случайно.

Ранее существовали только две теории возникновения полёта. Согласно первой из них первые крылатые животные разбегались и прыгали вверх либо для ловли насекомых, либо спасаясь от хищников. Со временем прыжки становились длиннее и превратились в полёты. Вторая теория гласит, что предки птиц забирались на высокие уступы или даже деревья и планировали оттуда постепенно, научившись махать крыльями. Однако, учёные из университета Цинхуа (Пекин, Китай) переосмыслили возникновение птичьего полета и взглянули на зарождение полета под другим углом.

Толчком к другому мнению послужило предположение о том, что активный полет птиц при помощи крыльев мог зародиться во время бега. Первые подобные предположения возникли еще в 1861 году, после находки останков Археоптерикса – древнего позвоночного прародителя современных птиц, который был промежуточным звеном между пресмыкающимися и птицами.

Исследователи из Китая предположили, что полет птиц мог возникнуть без средней фазы в виде планирования с высот. Для понимания механизмов возникновения полета, учёные исследовали и смоделировали механику движения древнего низшего динозавра Каудиптерикса.

Данный вид обладал первичными крыльями и развивал скорость до 8 метров в секунду при весе в 5 килограмм. Ученые смоделировали бег динозавра создав его робо-копию и подтвердили свою теорию о том, что его крылья начинали вибрировать, а позже и хлопать во время бега при такой скорости. Со временем каудиптериксы вполне могли научиться летать.

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Автор - Олег Некрасов
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