В Якутии нашли останки древних соперников крокодилов

Сегодня, 10:47 \\ Наука

Группа учёных из Санкт-Петербургского госуниверситета на этой неделе обнаружили на территории тайги Якутии останки древней северной пресноводной черепахи периода мезозоя.

 

Рептилия являлась дальним родственником крокодила и соперничала с ним за верховенство в северных экосистемах в эпоху мела.

Данная раскопка поспособствовала узнать о климате раннего мелового периода на том месте, где теперь находится Республика Саха.

Палеонтологи нашли окаменелости в возрасте около 130 миллионов лет, которые принадлежат рептилиям и черепахам, похожих на крокодилов. Находка была сделана в, в бассейне реки Вилюй.

Ученые сделали вывод о том, что рептилии отлично переносили холод, умеренные морозы и выживали в условиях, которые для крокодилов оказывались слишком суровыми. Это означает, что в умеренном климате доисторической Якутии выживали реликтовые виды того времени.

Пресноводная черепаха периода мезозая считалась скрытошейными, развив способность к втягиванию шеи. Скрытошейные, вертикально изгибающие шею, на данный момент являются господствующей группой черепах на Земле. И изначально эти черепахи обитали болотах.

Также Якутия славится значительной частью всех известных в мире неповторимых находок шерстистых носорогов, мамонтов, овцебыков, пещерных львов, бизонов и других животных минувшей эпохи. Первым кто передал сведения о таких находках был амстердамский бургомистр Витсен, опубликовавший в 1692 году в «Заметках о путешествии по Северо-Восточной Сибири».

На территорию Якутии приходится около 80 % всех находок останков мамонтов и других ископаемых животных с сохранившимися мягкими тканями.

Кроме останков древних животных на территории республики находится уникальные песчаные массивы, которые привлекают к себе туристов, а именно природный парк «Ленские столбы».

Сотни каменных скал выстроены вдоль русла реки Лена. Возраст столбов варьируется в пределах 530 миллионов лет. Высота составляет более 200 метров, расположены на территории 40 километров.

Поделиться новостью:
Автор -
Главное за неделю

Таймер смерти запущен: В октябре 2019 из-за гигантского астероида человечество постигнет участь динозавров

К Земле мчится астероид 340 метров в поперечнике. Он отправит Землю на 66 млн лет назад,...

Отпуск для россиянок может обернуться увольнением

Западная фармацевтическая компания провела опрос и выяснила, что женщины в России готовы...

В эпоху динозавров морские существа плавали по океану на гигантских плотах

Подводные жители создавали из брёвен конструкции длиной 15 метров и бороздили на них...

Бомба замедленного действия? Нацистская Германия действительно была близка к ядерной программе

Крошечная структура, именуемая «куб смерти», сейчас на изучении экспертов, но где...

Эксперты признались, почему полезно пить сок чёрной редьки

Её применяют для борьбы с простудными заболеваниями и при лечении угревой сыпи.

Медики назвали ТОП продуктов, которые можно есть перед сном

 Многие люди не могут отказать себе в удовольствии перекуса перед сном. Но все знают, что...

Психологи рассказали о пользе безделья

 Психологи считают, что целенаправленное безделье может благотворно повлиять на состояние...

Московский школьник разработал новый гарпун для космических кораблей

 Ученик пятого класса школы «Глория» Даниел Бабаев поделился своими разработками в сфере...

Гипертоники забудут о своей болезни: Эксперты рассказали о пользе куриных лап

Кто бы мог подумать, но куриные лапы – это один из самых богатых источников кальция.

В NASA опубликовали запись «землетрясения» на Марсе

 Американскими учеными впервые была обнаружена сейсмическая активность на Марсе. По...

ДНК Средневековья: Ученые изучили останки крестоносцев

 На Святой Земле сражались не только европейцы, но и их дети от смешанных браков.

Ученые рассказали, как будет выглядеть земля, когда растают все льды

 Американские ученые поделились информацией о новом виде мировой карты континентов после...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ