В Якутии нашли останки древних соперников крокодилов

Группа учёных из Санкт-Петербургского госуниверситета на этой неделе обнаружили на территории тайги Якутии останки древней северной пресноводной черепахи периода мезозоя.

Рептилия являлась дальним родственником крокодила и соперничала с ним за верховенство в северных экосистемах в эпоху мела.

Данная раскопка поспособствовала узнать о климате раннего мелового периода на том месте, где теперь находится Республика Саха.

Палеонтологи нашли окаменелости в возрасте около 130 миллионов лет, которые принадлежат рептилиям и черепахам, похожих на крокодилов. Находка была сделана в, в бассейне реки Вилюй.

Ученые сделали вывод о том, что рептилии отлично переносили холод, умеренные морозы и выживали в условиях, которые для крокодилов оказывались слишком суровыми. Это означает, что в умеренном климате доисторической Якутии выживали реликтовые виды того времени.

Пресноводная черепаха периода мезозая считалась скрытошейными, развив способность к втягиванию шеи. Скрытошейные, вертикально изгибающие шею, на данный момент являются господствующей группой черепах на Земле. И изначально эти черепахи обитали болотах.

Также Якутия славится значительной частью всех известных в мире неповторимых находок шерстистых носорогов, мамонтов, овцебыков, пещерных львов, бизонов и других животных минувшей эпохи. Первым кто передал сведения о таких находках был амстердамский бургомистр Витсен, опубликовавший в 1692 году в «Заметках о путешествии по Северо-Восточной Сибири».

На территорию Якутии приходится около 80 % всех находок останков мамонтов и других ископаемых животных с сохранившимися мягкими тканями.

Кроме останков древних животных на территории республики находится уникальные песчаные массивы, которые привлекают к себе туристов, а именно природный парк «Ленские столбы».

Сотни каменных скал выстроены вдоль русла реки Лена. Возраст столбов варьируется в пределах 530 миллионов лет. Высота составляет более 200 метров, расположены на территории 40 километров.