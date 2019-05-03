В Якутии обнаружили останки древнейших родственников крокодила, которым 130 млн лет

Сегодня, 10:50 \\ Наука

Учёные обнаружили ящеров хористодеров, которые могли жить в холоде, в отличии от крокодилов. Также палеонтологи нашли окаменелости древнейшей черепахи.

Учёные-палеонтологи проводили раскопки вблизи реки Вилюй, которая находится в Якутии. Во время раскопок им удалось обнаружить окаменелости древнейшей черепахи которым 130 млн лет.

По мнению учёных из университета в Санкт-Петербурге это самая северная находка не морских черепах, которую когда-либо удалось найти. Они жили в Меловом периоде. Факт наличия черепахи в Якутии говорит о том, что в то время холодно здесь не было. Учёным удалось выяснить, что животное жило в пресной воде и скорее всего, обитали в озере, находившемся там в то время.

Похожие рептилии населяли планету в середине-конце Юрского периода, то есть около 165 млн лет назад и к началу Мелового периода уже вымерли. Были сделаны срезы останков и по строению костной ткани палеонтологи всё же выяснили, что это именно те черепахи из Юрского периода. Это очень интересное открытие, сейчас учёные выясняют как животное в то время смогло приспособиться к условиям нынешней Якутии.

Во время раскопок также обнаружили останки древнейших родственников крокодила. Это были пресноводные ящеры хористодеры. Им также 130 млн лет. Эти ящеры были более терпимы к холоду чем крокодилы, значит можно предположить, что климат в то время был не очень тёплым. Но с другой стороны обнаружены черепахи, которые не смогли бы перенести холод. В результате учёные пришли к выводу, что климат был умеренным. Но свои эксперименты они продолжают. Возможно, со временем им удастся узнать ещё больше деталей.

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Автор - Катерина Рождественская
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