Первый особый анализ крови выявит синдром хронической усталости

Специалисты-медики Стэнфордского университета США накануне создали уникальный тест анализа крови, определяющий наличие у человека синдрома хронической усталости. Но некоторые врачи считают, что данного вида физического расстройства не существует.

Разработанный метод анализа забора крови, предложенный сотрудниками Стэнфордского университета, поможет в определении и официальном подтверждением данного синдрома. Принцип действия основывается на том, что кровь больных синдромом хронической усталости и кровь здоровых выдаёт разную реакцию на электрический импульс, формируемым особым прибором, повышающая концентрацию соли в плазме крови. Результат тестирования даёт надёжные результаты при определении больных синдромом.

Эксперимент проводился в двух группах по 20 человек. В одной группе были здоровые, в другой больные. При сравнении результатов анализов было отмечено, что разницу между компонентами крови на солевой фактор можно точно отметить у пациентов с синдромом хронической усталости. Об этом свидетельствуют указанные для этой болезни критерии.

Сообщает журнал PNAS

Специалисты уверяют, что главной причиной хронической усталости является недостаточное употребление воды, плохой сон и отдых, а также инфекционные заболевания. Ведь теряя всего 16 минут сна у человека снижается концентрация внимания и работоспособность. Даже при незначительном сокращении продолжительности сна начинает снижаться концентрация и страдает способность к суждению, падает продуктивность и растет уровень стресса.

Ученые призывают работодателей сократить рабочую нагрузку и исключить переработки, дабы повысить качество и увеличить количество сна.