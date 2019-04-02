Научная конференция в Париже окончательно подтвердила все догадки и страшные слова многих скептиков – люди лишаться зверей и растений.

Учёные встревожены ущербом для биоразнообразия мира. Об этом решили сегодня вновь рассказать официальные представители 132 стран, которые собрались в Париже, чтобы посмотреть на состояние биоразнообразия во всем мире. Совещание является седьмой сессией Межправительственной научно-политической платформы по биоразнообразию и экосистемным услугам. Около 150 учёных работали над созданием подробной оценки текущего состояния глобального биоразнообразия в мире животных и даже делают плачевные прогнозы. Учёные предрекают молниеносное исчезновение редких видов животных.

Четверть из 100 000 оцененных видов, крошечная часть из примерно 8 миллионов на Земле, уже находится под угрозой исчезновения. Но, согласно проекту доклада, учёные ожидают «скорого ускорения темпов исчезновения видов». Ожидается, что от 500 000 до одного миллиона человек будут подвергаться угрозе, в том числе «многие в ближайшие десятилетия». Корни проблемы хорошо известны: изменение климата и деятельность человека.

«Утрата живой природы, утрата биоразнообразия - это то, что имеет драматические и негативные последствия для всех людей во всех странах», - говорит Брукс. «Хорошо задокументировано, что наиболее серьезные последствия утраты биоразнообразия ощущаются людьми, у которых меньше всего ресурсов, чтобы быть в состоянии отреагировать на эти потери».

Учёные разрабатывают несколько стратегий по решению вопроса, но пока не спешат говорить о позитивных перспективах, ведь ситуация вообще выглядит впечатляюще без выхода.