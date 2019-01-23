Учёными разработаны нано-частицы способные бороться с раком без вреда для больного

Сегодня, 19:52 \\ Наука

Данные частицы уменьшают негативные последствия лучевой терапии на организм и усиливают действие радиации на опухоли.

Во время лучевой терапии радиация убивает раковые клетки, создавая при этом свободные радикалы кислорода, которые повреждают ДНК клетки опухоли. Однако недостаток кислорода в центре опухоли блокирует продукцию активных молекул, предотвращая радиационное убийство опухоли. Учёными из Национального института биомедицинской визуализации и биоинженерии (Вашингтон, США) в настоящее время разработаны нано-частицы, способные бороться с раком без вреда для больного. Такие частицы способны воспроизводить активные молекулы, созданные излучением, даже в низко кислородном центре опухолей, что значительно увеличивает успех лучевой терапии.

Области ядра опухоли с малым количеством кислорода (гипоксия) приводят к усиленной сопротивляемости лучевой терапии и появлению метастаз. Такая гипоксия встречается только у злокачественных опухолей, делая разработку методов лечения кислородной недостаточности крайне важной.

Наночастица для создания клеток кислорода во время лучевой терапии называется полой мезопористой кремнийорганической наночастицей. Специалисты провели ряд экспериментов на лабораторных мышах. При внедрении наночастиц в опухоли без проведения лучевой терапии их влияние было минимальным. Однако после проведения лучевой терапии опухоли резко уменьшались без токсического влияния на органы и ткани мышей.

По мнению авторов, такая технология позволит успешно бороться с раковыми опухолями. В дальнейшем планируются клинические испытания на людях.

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Автор - Олег Некрасов
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