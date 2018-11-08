Археологи обнаружили в Китае петроглифы возрастом 3,5 тыс. лет

Сегодня, 05:54 \\ Наука

В Китае недалеко от города Дахе (провинция Ганьсу) археологи обнаружили обширную группу петроглифов возрастом 3,5 тыс. лет. Рисунки выполнены на скалах. Об этом сообщает China.org.cn.

 На северо-западе Китая в ущелье Янкан археологи обнаружили петроглифы. Они находятся на высоте 2760 метров над уровнем моря. Ученые определили, что возраст наскальной живописи составляет 3,5 тыс. лет.

Археологам удалось найти 16 петроглифов, которые были разделены на 6 групп. Преимущественно на скалах запечатлены олени. Помимо этих животных имеются изображения быков и сцен охоты.

Размеры петроглифов небольшие. Самый крупный олень от копыт до рогов занимает пространство в 8 сантиметров. Изображения сохранились хорошо, потому что были не только прорисованы, но и по контуру выбиты.

 Это дает основание археологам делать предположение, что петроглифы создавались в эпоху владения металлическими инструментами: железом или бронзой.

Изображения оленей позволяет судить о климате в данном регионе Китая, который царил 3,5 тыс. лет назад, так как различные виды оленей живут в отличающихся условиях.

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Автор - Мария Титова
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