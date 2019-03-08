Ученые рассказали, что люди, которые часто занимаются сексом меньше подвержены стрессу

Сегодня, 09:37 \\ Наука

Те, кто живет регулярной половой жизнью, имеют лучшую реакцию на стрессовые ситуации и хорошее артериальное давление.

 

Ученые из Шотландии рассказали, как секс влияет на стресс. Ими были изучены 24 женщины и 22 мужчины. Респонденты на время эксперимента записывали свою сексуальную активность. Далее их поместили в стрессовые ситуации и отметили уровень давления. По результатам исследования те, кто жил половой жизнью, менее подвержены стрессу, чем те, кто воздерживался. Выводы эксперимента опубликовали в научном журнале «Биологической психологии».

Ранее было проведено исследование, показывающее, что регулярная половая жизнь снижает диастолическое артериальное давление. Кроме того, была выявлена связь между уменьшением кровяного давления и объятиями с любимым человеком.

Психолог Джессика О'Рейли добавляет, что также к последствиям воздержания к негативным последствиям долгого воздержания можно отнести неудовлетворенность и потерю желания. И, по ее словам, если не заниматься сексом из-за проблем в отношениях, близость может совсем пропасть, а чувства лишатся нежности.

Поделиться новостью:
Автор -
Главное за неделю

Таймер смерти запущен: В октябре 2019 из-за гигантского астероида человечество постигнет участь динозавров

К Земле мчится астероид 340 метров в поперечнике. Он отправит Землю на 66 млн лет назад,...

Первая фаза клинических испытаний на людях вакцины от рака толстой кишки завершалась успешно

Положительные результаты раннего тестирования оказались многообещающими и дарят людям с...

ДНК Средневековья: Ученые изучили останки крестоносцев

 На Святой Земле сражались не только европейцы, но и их дети от смешанных браков.

Пищевой стресс серых китов «взломает» цепь питания в Мировом океане

Человек пострадает наравне с животными и растениями, потеряв возможность есть...

NASA начало готовиться к падению метеорита в 2027 году

 Недавно ученые открыли в космосе еще один огромный метеорит. Космическое тело движется...

Эксперты признались, почему полезно пить сок чёрной редьки

Её применяют для борьбы с простудными заболеваниями и при лечении угревой сыпи.

Названы плюсы и минусы Xiaomi Mi9 спустя месяц использования

Популярный блогер решил протестировать флагман от Xiaomi и пришёл к неоднозначным выводам...

Московский школьник разработал новый гарпун для космических кораблей

 Ученик пятого класса школы «Глория» Даниел Бабаев поделился своими разработками в сфере...

В NASA опубликовали запись «землетрясения» на Марсе

 Американскими учеными впервые была обнаружена сейсмическая активность на Марсе. По...

«Полетит» даже калькулятор! Microsoft выпустит «убийцу» Windows 10

Теперь пользователи смогут забыть про медленный компьютер и долгое выполнение даже самых...

Первые в мире галактические похороны: Прах кота собираются отправить в космос

Кот боролся с диабетом три года, но умер, и его хозяин решил заказать необычные похороны...

Алкалиновая диета поможет похудеть быстро и безопасно

Уникальный подход к составлению рациона может помочь избавить от лишних килограммов...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ