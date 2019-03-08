Ученые рассказали, что люди, которые часто занимаются сексом меньше подвержены стрессу

Те, кто живет регулярной половой жизнью, имеют лучшую реакцию на стрессовые ситуации и хорошее артериальное давление.

Ученые из Шотландии рассказали, как секс влияет на стресс. Ими были изучены 24 женщины и 22 мужчины. Респонденты на время эксперимента записывали свою сексуальную активность. Далее их поместили в стрессовые ситуации и отметили уровень давления. По результатам исследования те, кто жил половой жизнью, менее подвержены стрессу, чем те, кто воздерживался. Выводы эксперимента опубликовали в научном журнале «Биологической психологии».

Ранее было проведено исследование, показывающее, что регулярная половая жизнь снижает диастолическое артериальное давление. Кроме того, была выявлена связь между уменьшением кровяного давления и объятиями с любимым человеком.

Психолог Джессика О'Рейли добавляет, что также к последствиям воздержания к негативным последствиям долгого воздержания можно отнести неудовлетворенность и потерю желания. И, по ее словам, если не заниматься сексом из-за проблем в отношениях, близость может совсем пропасть, а чувства лишатся нежности.