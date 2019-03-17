Ученые считают, что обнаружили новый орган обоняния

Сегодня, 08:07 \\ Наука

В Филадельфии исследователи выяснили, что язык способен чувствовать не только вкус, но и запах.

 

Учёными из научного Центра Монелл были проведены опыты на мышах, благодаря которым выявились неожиданные способности языка. Результаты данного исследования можно увидеть в научном журнале Chemical Senses. Эксперимент показал, что язык чувствует не только вкус, но и запах. После исследования мышей, ученые решили убедиться в результатах на языке человека.

По результатам эксперимента выяснилось, что на человеческом языке тоже содержаться обонятельные рецепторы. Это подтверждает, что обонятельные обоняние имеет значение для вкусовой системы, взаимодействуя с вкусовыми рецепторными клетками на языке.

Вполне возможно, язык будет признан новым органом обоняния. Специалисты считают, что данная работа позволит создавать модификаторы вкуса при помощи запаха. А это значит, что будут разработаны новые диетические продукты.

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