Тест для определения эффективности терапии при раке молочной железы разработали медики

Врачи обнаружили способ диагностировать рак груди, а также определять, необходима ли пациенту химиотерапия.

Эксперты разработали тест для определения рака молочной железы и для выявления эффективности терапии. Исследователи из Испании, Великобритании, Австрии назвали мультигенный тест EndoPredict. Результаты работы опубликованы в журнале Breast Cancer Research and Treatment.

В данный момент врачи определяют, какой вид терапии необходим пациенткам, только благодаря внешнему виду опухоли. Это затрудняет назначение верного лечения. Гормональную терапии назначают 85% женщинам, но остальные 15% нуждаются в химеотерапии.

В ходе исследования были изучены 3746 женщин. Изобретенный тест прогнозирует метастазы. Пациентки, у которых тест выявил большую вероятность метастазирования, получали вместе с гормональной терапией и химиотерапию. Результаты этих женщин лучше, чем у тех, кому назначали лишь гормональное лечение.

Доктор Ивана Сестак рассказала, что благодаря этому исследованию можно избавлять пациенток от химиотерапии, если по результату теста будет выявлено, что имеется маленький риск рецидива. Испытания теста до сих пор продолжаются, чтобы убедиться в его безопасности и надежности.