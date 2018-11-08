Врачи рекомендуют не подпускать детей к мангалу

В сезон отдыха на фоне природы специалисты напоминают, что есть повышенных риск детских ожогов.

Май считается неформальным открытием сезона шашлыков и отдыха на свежем воздухе. Помимо положительных моментов пикника, существует повышенный риск получить ожог от раскаленного мангала. Руководство столичного Департамента здравоохранения напомнило о правилах предосторожности при отдыхе с детьми.

Как сообщается, в этот период наблюдается резкое возрастание обращений, связанных с ожогами. Чаще всего страдают дети старше трех лет, которые могут дотронуться до раскаленного мангала или разлить горючую жидкость для розжига. Специалисты напоминают, что для увечья достаточно мгновения, потому стоит заранее объяснить ребенку возможную опасность.

Несмотря на то, что врачи ежегодно рекомендуют не подпускать детей к мангалу, количество обращений в лечебные учреждения не уменьшается. Специалисты подчеркивают, что на случай ожога необходимо помнить правила оказания первой помощи. Так, место ожога необходимо подержать под холодной водой на протяжении 5-10 минут. Ввиду того, что в пораженный участок может проникать инфекция, необходимо наложить чистую повязку из мягкого материала. Многие люди следуют «народным» советам, повреждая волдыри и смазывая место травмы жиром, чего делать нельзя.