Врачи рекомендуют не подпускать детей к мангалу

Вчера, 21:49 \\ Наука

В сезон отдыха на фоне природы специалисты напоминают, что есть повышенных риск детских ожогов.

Май считается неформальным открытием сезона шашлыков и отдыха на свежем воздухе. Помимо положительных моментов пикника, существует повышенный риск получить ожог от раскаленного мангала. Руководство столичного Департамента здравоохранения напомнило о правилах предосторожности при отдыхе с детьми.

Как сообщается, в этот период наблюдается резкое возрастание обращений, связанных с ожогами. Чаще всего страдают дети старше трех лет, которые могут дотронуться до раскаленного мангала или разлить горючую жидкость для розжига. Специалисты напоминают, что для увечья достаточно мгновения, потому стоит заранее объяснить ребенку возможную опасность.

Несмотря на то, что врачи ежегодно рекомендуют не подпускать детей к мангалу, количество обращений в лечебные учреждения не уменьшается. Специалисты подчеркивают, что на случай ожога необходимо помнить правила оказания первой помощи. Так, место ожога необходимо подержать под холодной водой на протяжении 5-10 минут. Ввиду того, что в пораженный участок может проникать инфекция, необходимо наложить чистую повязку из мягкого материала. Многие люди следуют «народным» советам, повреждая волдыри и смазывая место травмы жиром, чего делать нельзя.

Поделиться новостью:
Автор - Сергей Ковалев
Главное за неделю

Таймер смерти запущен: В октябре 2019 из-за гигантского астероида человечество постигнет участь динозавров

К Земле мчится астероид 340 метров в поперечнике. Он отправит Землю на 66 млн лет назад,...

Первая фаза клинических испытаний на людях вакцины от рака толстой кишки завершалась успешно

Положительные результаты раннего тестирования оказались многообещающими и дарят людям с...

ДНК Средневековья: Ученые изучили останки крестоносцев

 На Святой Земле сражались не только европейцы, но и их дети от смешанных браков.

Пищевой стресс серых китов «взломает» цепь питания в Мировом океане

Человек пострадает наравне с животными и растениями, потеряв возможность есть...

NASA начало готовиться к падению метеорита в 2027 году

 Недавно ученые открыли в космосе еще один огромный метеорит. Космическое тело движется...

Эксперты признались, почему полезно пить сок чёрной редьки

Её применяют для борьбы с простудными заболеваниями и при лечении угревой сыпи.

Названы плюсы и минусы Xiaomi Mi9 спустя месяц использования

Популярный блогер решил протестировать флагман от Xiaomi и пришёл к неоднозначным выводам...

Московский школьник разработал новый гарпун для космических кораблей

 Ученик пятого класса школы «Глория» Даниел Бабаев поделился своими разработками в сфере...

В NASA опубликовали запись «землетрясения» на Марсе

 Американскими учеными впервые была обнаружена сейсмическая активность на Марсе. По...

«Полетит» даже калькулятор! Microsoft выпустит «убийцу» Windows 10

Теперь пользователи смогут забыть про медленный компьютер и долгое выполнение даже самых...

Первые в мире галактические похороны: Прах кота собираются отправить в космос

Кот боролся с диабетом три года, но умер, и его хозяин решил заказать необычные похороны...

Алкалиновая диета поможет похудеть быстро и безопасно

Уникальный подход к составлению рациона может помочь избавить от лишних килограммов...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ