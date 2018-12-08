Гигантское озеро на Марсе могут растопить: На МКС отправили «Марсианские водоросли»

Сегодня, 04:15 \\ Наука

1 мая астронавты получат наночастицы водорослей и специальных препаратов, которые позволят выращивать растения в условиях невесомости. Они смогут попасть в озеро на Марсе, которое скрыто под слоем льда.

Пока космонавты МКС занимаются распаковкой груза, доставленного на прошлой неделе, идет подготовка новой экспедиции. Корабль SpaceX Dragon доставит на станцию 1,6 тонны различных припасов. Помимо инструментов, космонавты получат наночастицы лекарственных препаратов, водорослей и гравитационную платформу. Запуск запланирован на 1 мая.

По словам ученых Национальной лаборатории NASA, на данный момент жизнедеятельность астронавтов обеспечивает специальная система, которая генерирует кислород и выводит углекислый газ. Эксперты хотят увидеть, как растения смогут повлиять на этот процесс.

На станцию доставят около 600 миллилитров водорослей, которые будут выращивать в биореакторе. Астронавты будут добавлять специальные удобрения, которые поспособствуют их росту. Пока рано говорить о том, что эти растения могут пополнить рацион космонавтов. Первые выращенные образцы вернут на Землю для исследований, на основе которых будут разработаны условия для выращивания растительных культур на орбите.

Это позволит в будущем колонизировать Марс, который по-прежнему остается предпочтительной планетой для колонизации. Так, в 2015 году радар MARSIS обнаружил жидкую воду на Красной планете под слоем льда. Главный инженер компании SpaceX Илон Маск предположил, что взрыв термоядерных бомб у полюсов Марса сможет растопить лед, сделав поверхность планеты пригодной для жизни. Исходя из этого, водоросли на МКС могут стать первой культурой, выращенной людьми на Марсе.

Иначе говоря, гигантское озеро на Марсе могут растопить. Тот факт, что на МКС отправили «Марсианские водоросли», подтверждает прогресс, который наметился в вопросе колонизации соседних планет.

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Автор - Сергей Ковалев
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