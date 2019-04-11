Мышцы на 3D-принтере: Учёные впервые распечатают мышечную ткань в космосе

Вчера, 18:58 \\ Наука

Уже в сентябре 2019 года 3D-принтер на МКС будет настолько совершенным, что на нём можно будет распечатать мышцы и кровеносные сосуды.

Известно, что 3D-принтер, который находится на орбите, уже использовался для печати на нём биологического материала. Теперь специалисты намерены обновить его, чтобы аппарат мог генерировать новые, более сложные типы тканей.

Российская биотехнологическая лаборатория 3D Bioprinting Solutions намерена уже осенью отправить на МКС необходимые сырые биоматериалы, которые понадобятся для распечатки кровеносных сосудов. Кроме того, принтер сможет распечатать мышцы. Что примечательно, учёные впервые распечатают мышечную ткань в космосе.

Специалисты объясняют, что МКС в качестве площадки для 3D-печати выбрана не просто так. Всё дело в том, что в космосе гораздо проще проводить подобные опыты и исследования. Причина кроется в притяжении. На Земле подобные разработки очень часто разрушаются под собственным весом. В космосе этого можно избежать.

Кроме того, Россия намерена сотрудничать в данной сфере с Израилем и США. Биопринтер был доставлен на МКС 3 декабря 2018 года. Он уже использовался для печати щитовидной железы для грызунов. Компания намерена достичь такого уровня, чтобы без проблем печатать человеческие сердца как одни из самых сложных структур в организме. Поэтому специалисты продолжают усиленно работать в данной сфере. Ранее уже было напечатано первое в мире сердце, но на Земле. Оно очень маленькое и подойдёт для кролика.

Эксперты уверены, сближение космоса и медицины – это очень перспективное направление, которое может открыть двери в принципиально новые способы лечения и сформировать будущее хирургии.

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Автор - Альбина Холодная
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