Ученые рассказали, как черная дыра вращает пространство вокруг себя

Сегодня, 08:54 \\ Наука

В научном журнале Nature вышла статья от австралийских ученых, в которой описывается поведение черной дыры V404, которая недавно активизировалась и пришла в движение.

 

Особенностью поведения данной черной дыры является поглощение ею ближайших материй и закручивание их в спираль, подобно юле. V404 захватывает материю от ближайших звезд и раскручивает ее в разных направлениях. Внутренние оси меняют свое направления в тот момент, когда черная дыра «выплевывает» раскаленные газ и пыль. Об этом открытии заявили ученые из университета Кертина.

Ученые наблюдали за этим процессом из радиообсерватории VLBA. Они обнаружили, что джет этой темной материи менял направление своего вращения каждые несколько часов. В университете предполагают, что так происходит из-за того, что черная дыра распалась на несколько нестабильных качающихся колец. Эти кольца вращаются в разных направлениях и с различным углом вращения, периодически тараня друг друга. Астрономы объясняют такое поведение эффектом Лензе-Тирринга.

Черная дыра V404 «проснулась» в 2015 году. До этого она находилась в неактивном состоянии 26 лет. V404 была открыта еще в 1930-х годах прошлого века, но в активную фазу вступала всего несколько раз.

Поделиться новостью:
Автор -
Главное за неделю

Первая фаза клинических испытаний на людях вакцины от рака толстой кишки завершалась успешно

Положительные результаты раннего тестирования оказались многообещающими и дарят людям с...

NASA начало готовиться к падению метеорита в 2027 году

 Недавно ученые открыли в космосе еще один огромный метеорит. Космическое тело движется...

ДНК Средневековья: Ученые изучили останки крестоносцев

 На Святой Земле сражались не только европейцы, но и их дети от смешанных браков.

Пищевой стресс серых китов «взломает» цепь питания в Мировом океане

Человек пострадает наравне с животными и растениями, потеряв возможность есть...

Эксперты признались, почему полезно пить сок чёрной редьки

Её применяют для борьбы с простудными заболеваниями и при лечении угревой сыпи.

Названы плюсы и минусы Xiaomi Mi9 спустя месяц использования

Популярный блогер решил протестировать флагман от Xiaomi и пришёл к неоднозначным выводам...

«Полетит» даже калькулятор! Microsoft выпустит «убийцу» Windows 10

Теперь пользователи смогут забыть про медленный компьютер и долгое выполнение даже самых...

Первые в мире галактические похороны: Прах кота собираются отправить в космос

Кот боролся с диабетом три года, но умер, и его хозяин решил заказать необычные похороны...

Учёные: Жизнь в Солнечной системе могла возникнуть ещё до рождения Земли

Биологические виды на небесных телах появились раньше, чем предполагалось прежде.

В NASA опубликовали запись «землетрясения» на Марсе

 Американскими учеными впервые была обнаружена сейсмическая активность на Марсе. По...

5-камерную новинку от Nokia сравнили с Huawei P30 Pro

Флагман от Huawei уделал Nokia 9 PureView не только по работе камеры, но в плане звука,...

Московский школьник разработал новый гарпун для космических кораблей

 Ученик пятого класса школы «Глория» Даниел Бабаев поделился своими разработками в сфере...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ