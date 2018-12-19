Ученые рассказали, как черная дыра вращает пространство вокруг себя

В научном журнале Nature вышла статья от австралийских ученых, в которой описывается поведение черной дыры V404, которая недавно активизировалась и пришла в движение.

Особенностью поведения данной черной дыры является поглощение ею ближайших материй и закручивание их в спираль, подобно юле. V404 захватывает материю от ближайших звезд и раскручивает ее в разных направлениях. Внутренние оси меняют свое направления в тот момент, когда черная дыра «выплевывает» раскаленные газ и пыль. Об этом открытии заявили ученые из университета Кертина.

Ученые наблюдали за этим процессом из радиообсерватории VLBA. Они обнаружили, что джет этой темной материи менял направление своего вращения каждые несколько часов. В университете предполагают, что так происходит из-за того, что черная дыра распалась на несколько нестабильных качающихся колец. Эти кольца вращаются в разных направлениях и с различным углом вращения, периодически тараня друг друга. Астрономы объясняют такое поведение эффектом Лензе-Тирринга.

Черная дыра V404 «проснулась» в 2015 году. До этого она находилась в неактивном состоянии 26 лет. V404 была открыта еще в 1930-х годах прошлого века, но в активную фазу вступала всего несколько раз.