Роскосмос разрабатывает систему предупреждения для защиты от космического мусора

Система предупреждения будет специально разработана для отслеживания и предупреждения космических аппаратов о приближении и вероятном столкновении с космическим мусором.

Об этом говорится на сайте «Риа новости», со ссылкой на госзакупки компании Роскосмос. По версии издания, на цели предупреждения и отслеживания опасностей в открытом космосе компании планирует потратить 1.5 миллиарда рублей в 2019-2022 годах.

Система обеспечения безопасности, прежде всего, будет отслеживать положение в околоземном пространстве порядка 74 аппаратов. В том числе, под защиту новой системы попадет станция МКС, спутники системы ГЛОНАСС, спутники связи и зондирования Земли. Кроме того, система будет сопровождать во время полета корабли «Союз» и «Прогрес».

Задача данной системы заключается в том, чтобы исключить вероятные сценарии столкновения космических аппаратов, находящихся на орбите Земли, с различными обломками и объектами, которые свободно перемещаются и накапливаются на орбите.

Стоит отметить, что проблема скапливания космического мусора с каждым годом набирает обороты. В данный момент по всему миру ведутся исследования для решения этой проблемы. Например, учеными из Франции было предложено применение «Космических гаражей» для ремонта и повторного использования вышедших их строя спутников и других объектов.