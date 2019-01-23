Создан антибиотик для борьбы с раковыми клетками

Сегодня, 05:56 \\ Наука

Ученым потребовалось почти 30 лет для синтезирования вещества, способного эффективно разрушать раковые клетки. Таким веществом является кедарцидин. Оно способно эффективно бороться с опухолевыми клетками, а также может быть использовано для массового выпуска антибиотиков против рака.

 

О результатах этого исследования написано в журнале The Journal of Antibiotics. Первыми учеными, которым удалось искусственно синтезировать данное вещество стали профессор из великобританского Университета Линкольн Мартин Лир и профессор из Университета Тохоку Масахиро Хирама.

Данное вещество было обнаружено 30 лет назад в индийской почве. Еще тогда ученые окрестили данное вещество «противораковым антибиотиком» за его свойство разрушать раковые клетки. Но попытки синтезировать данное вещество искусственным путем не приносили успехов. А промышленное производство препаратов, содержащих данное вещество, было невозможно.

Это открытие способно совершить революции в сфере медицины и борьбы с раковыми клетками. Противоопухолевые лекарства, полученные на основе данного вещества могут спасти жизни многих людей и решить одну из самых главных проблем сегодняшней медицины.

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