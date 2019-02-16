Московский школьник разработал новый гарпун для космических кораблей

Ученик пятого класса школы «Глория» Даниел Бабаев поделился своими разработками в сфере космических технологий и не только. Школьник усовершенствовал устройство космического гарпуна, который поможет пристыковываться к астероидам и захватывать объекты.

Как заявляет юный физик, идея по усовершенствованию гарпуна пришла к нему после просмотра фильма «Розетта», где в ходе межпланетной миссии астронавты неудачно пытались взять образцы грунта с космического тела. Сделав анализ ошибок, у Даниеля появилась идея по усовершенствованию данной системы захвата объектов, которую он и воплотил в жизнь. Даниел надеется, что его изобретения будут использованы в ходе исследования космического пространство учеными.

Изобретатель из Москвы начал увлекаться физикой еще в 5 лет. Совместно со своим отцом, выпускником Московского Физтеха, Даниел работает над своими проектами в различных областях. Дома у семьи находится целая мастерская-лаборатория по созданию и воплощению новых технологий. На счету Даниеля уже есть патент устройства для фонда WWF, помогающего спасать морских котиков.

Даниел Бабаев увлекается не только физическими науками. В данный момент он активно изучает иностранные языки, танцует и посещает специальные кружки по робототехнике.